https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ozel-egitilen-truf-kopekleri-is-basinda-mantarlari-onlar-buluyor-yapay-zeka-siniflandiriyor-1101378544.html

Özel eğitilen trüf köpekleri iş başında: Mantarları onlar buluyor, yapay zeka sınıflandırıyor

Özel eğitilen trüf köpekleri iş başında: Mantarları onlar buluyor, yapay zeka sınıflandırıyor

Sputnik Türkiye

Ankara Üniversitesi tarafından Nallıhan’da yürütülen çalışmalarda tespit edilen 120 farklı mantar türü, yapay zekâ destekli sistemle sınıflandırılarak kayıt... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T11:35+0300

2025-11-28T11:35+0300

2025-11-28T11:35+0300

yaşam

ankara üniversitesi

trüf mantarı

köpek

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101378744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6999595a88cdc68d93bab22d75f2f78f.jpg

Ankara Üniversitesince Nallıhan'da yürütülen çalışmalarda tespit edilen 120 farklı türdeki mantar, yapay zeka destekli sistemle sınıflandırılarak kayıt altına alınıyor. Yer altında gömülü ve son derece değerli trüf mantarı yumrularını bulmak için bu iş için özel eğitilen köpekler kullanılıyor. Arama çalışmaları için özel olarak eğitilen trüf köpekleri yardımıyla çıkarılan mantarlar, zehirli ya da yenilebilir niteliklerine ve ekonomik değerine göre kategorize ediliyor, türlerine ayrıştırılarak Türkiye'nin biyoçeşitlilik envanterine işleniyor.Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli taksonomi yöntemlerinin kullanıldığı ve yüzlerce mantar örneğinin elde edildiği projede, arazi çalışmaları sonucunda 500'e yakın mantar türünün tespit edilmesi hedefleniyor.Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgaz Akata, ekonomik değeri olan mantarlar ile halk sağlığını tehdit eden zehirli mantarları belirlemeyi amaçladıklarını, profesyonel arama köpeği "Ares"in de yardımıyla toprak altında yetişen trüf mantarlarını bulduklarını belirtti.Akata, yenebilir özellikte ve ekonomik değeri yüksek olan ancak varlığından bölge halkının haberdar olmadığı türlere ulaştıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:"Türkiye'de mantarların yapay zekayla sınıflandırıldığı ilk proje"Prof. Dr. Akata, Nallıhan'ın iklimsel olarak İç Anadolu ile Karadeniz arasında bir geçiş bölgesi olduğu, bu sayede Türkiye'de daha önce bulunmayan çeşitli türlerdeki mantarlara bu bölgede rastladıkları açıklamasında bulundu.Elde ettikleri bulgulara dayanarak haritalama çalışması da yaptıklarını belirten Akata, çıkarılan mantarların görüntülerini çektiklerini, koordinatlarını alarak ve mantarın yetiştiği bölgeyi habitat olarak kayıt altına aldıklarını, topladıkları örnekler üzerinde de laboratuvar ortamında teşhis çalışmaları yaptıklarını anlattı.Akata, "Türkiye'de mantarları yapay zeka ile taksonomik olarak ayırabileceğimiz ilk proje bu. İşin heyecanlı kısmı da aslında burada başlıyor, topladığımız mantarları hem dış görünüş olarak hem de mikroskobik yapılarıyla makine öğrenimi, derin öğrenim ve açıklanabilir yapay zeka ile taksonomik olarak ayırabiliyoruz." diye konuştu.Bugüne kadar Türkiye'de keşfedilen yaklaşık 2 bin 700 makroskobik mantar türü bulunduğunu söyleyen Akata, bu mantarların ortaya konulmasında daha basit yöntemler kullanıldığını, yürüttükleri çalışmalarda ise hem morfolojik hem de moleküler yöntemleri kullanarak daha modern bir sınıflandırma yapma imkanı bulduklarını vurguladı.Akata, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde mantar türü tespit ettik ve 250 örnek topladık, fakat ben buradaki potansiyelin 500'ün üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çok zengin ve nadide bir alan." dedi."Ekonomiye kazandırılması için çalışacağız"Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Aydın da projeyi Ankara Üniversitesi'nin Mühendislik, Fen ve Veteriner Fakülteleri ile Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğinde yürüttükleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bennu-asteroidinde-yasamin-yapi-taslarinin-kaniti-bulundu-yasami-uzayda-tasiyorlar-mi-1101374216.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara üniversitesi, trüf mantarı, köpek, yapay zeka