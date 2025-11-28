https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/konferans-ligi-maci-sonrasi-samsunspor-teknik-direktoru-thomas-reis-sol-taraftan-hucum-etmeyi-1101370415.html

Konferans Ligi maçı sonrası Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis: Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk

Konferans Ligi maçı sonrası Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis: Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "İkinci yediğimiz golü skandal... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T07:40+0300

2025-11-28T07:40+0300

2025-11-28T07:40+0300

spor

thomas reis

samsunspor

uefa avrupa konferans ligi

uefa konferans ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101370258_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_98a5dcfc99b5a0ecf0160b809876c1e9.jpg

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ferencvaros-maci-ardindan-tedesco-talisca-sahte-forvet-gibi-jhon-pivot-santrfor-en-nesyri-de-kosucu-1101369889.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thomas reis, samsunspor, uefa avrupa konferans ligi, uefa konferans ligi