Güney Amerika Uzmanı Soner: Venezüella’da ordu-halk birlikteliği savunmaya hazır

“Şu anda Venezuela hükümeti açısından bakarsak; onlar her türlü duruma hazırlanıyorlar. Amerikalıların bir çıkartma yapması, belki bir kıyı kasabasını ele geçirmesi ya da nokta atışlarıyla füze saldırıları yapmasına karşı Venezuela hükümeti zaten haftalardır hem seferberlik ilan etti hem milis güçlerini seferber etti. Milis güçlerine halktan yeni katılımlar oldu, insanlar bu savaşa katılmak için kayıt oldular; tatbikatlar yapıldı ve düzenli olarak yapılıyor. Yani Venezuela en kötü senaryoya hazırlanıyor. Ancak en çok beklenen senaryo bu değil. Bunun daha çok psikolojik savaş olduğu vurgulanıyor, bu Maduro tarafından da ifade edildi. Bu psikolojik savaşa boyun eğilmeyeceği de net bir şekilde ifade ediliyor. Venezuela’daki ağır basan eğilim ABD’nin Venezuela’ya yönelik bir kara harekâtı yapmayacağı yönünde. Ama dediğim gibi Venezuela devleti, ordusu, halkı (ki bu önemli bir unsur. Orada ordu-halk birliği çok temel bir konsept) en kötü senaryoya hazırlanmış durumdalar.

Ordunun halkın içinden gelen, ideolojik olarak çok sağlam, çok Bolivarcı bir kurum olması, halk ile iç içe olması ve bir seferberlik halinde sadece ordu ve milis değil, bütün halkın seferber edilecek olması bence burada kilit mesele. Venezuela biraz Küba’ya benziyor. Venezuela’nın ABD’yi askeri olarak yenme iddiası yok, Küba’nın da yoktu. Küba devriminden sonra 11 milyon nüfuslu bir ülke o zamanki dünyanın iki süper gücünden birini askeri olarak yenemeyeceğini biliyordu. Burada konsept bir halk savunması konsepti. İdeolojik temelleri sağlam olan, halkla ilişkileri çok iyi olan, halkı seferber eden ve karşı tarafa zaiyat verecek, anında bir gerilla savaşına geçebilecek bir orduya sahip olmak üzerine kurulu savunma konsepti.”