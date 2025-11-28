https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/dunya-etrafinda-2-tur-atacak-rus-soyuz-ms-28-uzay-araci-hakkinda-ilginc-bilgiler-1101388392.html

Dünya etrafında 2 tur atacak Rus Soyuz MS-28 uzay aracı hakkında ilginç bilgiler

27 Kasım 2025 tarihinde Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılan Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, iki Rus kozmonotu ve NASA astronotunu Uluslararası Uzay... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Soyuz MS-28 mürettebatının UUİ'deki görevinin 242 gün sürmesi planlanıyor. Rus programı, 40'tan fazla deney, ayrıca Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere iki uzay yürüyüşü içeriyor.Soyuz'un uçuşu ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

