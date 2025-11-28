https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/dunya-etrafinda-2-tur-atacak-rus-soyuz-ms-28-uzay-araci-hakkinda-ilginc-bilgiler-1101388392.html
Dünya etrafında 2 tur atacak Rus Soyuz MS-28 uzay aracı hakkında ilginç bilgiler
Dünya etrafında 2 tur atacak Rus Soyuz MS-28 uzay aracı hakkında ilginç bilgiler
27 Kasım 2025
Soyuz MS-28 mürettebatının UUİ'deki görevinin 242 gün sürmesi planlanıyor. Rus programı, 40'tan fazla deney, ayrıca Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere iki uzay yürüyüşü içeriyor.Soyuz'un uçuşu ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
27 Kasım 2025 tarihinde Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılan Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, iki Rus kozmonotu ve NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götürdü.
Soyuz MS-28 mürettebatının UUİ'deki görevinin 242 gün sürmesi planlanıyor. Rus programı, 40'tan fazla deney, ayrıca Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere iki uzay yürüyüşü içeriyor.
Soyuz'un uçuşu ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.