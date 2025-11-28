https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ali-cagatay-acik-cezaevine-gecis-hizlandiriliyor-1101372532.html
Ali Çağatay: Açık cezaevine geçiş hızlandırılıyor
Covid-19 düzenlemesini de içeren 11. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T09:20+0300
2025-11-28T09:20+0300
2025-11-28T09:20+0300
Düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen hükümlülere 3 yıl erken açık cezaevine geçme ve ardından 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılma imkânı tanıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre düzenlemeden en az 55 bin kişinin yararlanması bekleniyor.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, 11. Yargı Paketi ve düzenlemenin kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, düzenlemenin içeriğine ilişkin şunları söyledi:Çağatay, cezaevlerindeki aşırı doluluğa dikkat çekerek şöyle devam etti:Çağatay, cezaevlerindeki tabloyu şöyle değerlendirdi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen hükümlülere 3 yıl erken açık cezaevine geçme ve ardından 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılma imkânı tanıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre düzenlemeden en az 55 bin kişinin yararlanması bekleniyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, 11. Yargı Paketi ve düzenlemenin kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, düzenlemenin içeriğine ilişkin şunları söyledi:
11. Yargı Paketi, Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Bu pakette 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler Covid-19 düzenlemesi kapsamında 3 yıl daha erken açık cezaevine geçebilecek. Oradan da 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecekler. Kademeli bir aftan bahsediyoruz. Adalet Bakanı’nın istatistiklerine göre bu düzenleme minimum 55 bin kişiyi ilgilendiriyor. Maksimumda ise 120 bin civarında kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Cezaevlerinde çok hızlı biçimde artan bir nüfus var. Sadece eylül ayından kasım ayına kadar 9 bin kişi cezaevine girmiş. Bu Türkiye’de bir rekor, kötü bir rekor.
Çağatay, cezaevlerindeki aşırı doluluğa dikkat çekerek şöyle devam etti:
Aşamalı ve kademeli bir af diyebiliriz. Açık cezaevine geçiş hızlandırılıyor, açık cezaevine geçenler de 3 yıl avantajlı tahliye olma imkanına kavuşuyor. 11. Yargı Paketi'nde sadece bu düzenleme yok. Yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası geliyor, havaya ateş açmanın cezası artıyor. Bilişim suçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler ve kiralık araç uygulamalarında tüketici lehine sistemler geliyor. İnfaz düzenlemesi en az 55 bin, bazı verilere göre 115 bin ya da 120 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bugün itibarıyla bu kişiler için bir umut ışığı verilmiş durumda. Türkiye cezaevlerinde şu anda 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü var. Türkiye’de 402 ceza ve infaz kurumu bulunuyor ve kapasite 304 bin. Doluluk oranı yüzde 140. Otellerde bile böyle bir doluluk olmaz.
Çağatay, cezaevlerindeki tabloyu şöyle değerlendirdi:
Tutuklu ve hükümlülerin 363 bin 159’u hükümlü. 65 bin 108’i ise tutuklu. Ayrıca 14 bin 276 yabancı tutuklu ve hükümlü var. Bu sayı Eylül 2025’ten bu yana 9 bin kişi arttı. Her ay ortalama 4 bin 500-5 bin yeni kişi cezaevine giriyor. Türkiye adeta açık bir cezaevine dönüşmüş durumda. Avrupa Konseyi’nin 47 ülkesi içinde, nüfusa oranla en fazla tutuklu ve hükümlü bulunan ülke şu anda Türkiye. 11. Yargı Paketi sonrası 55 bin ya da 120 bin kişi tahliye olsa bile, birkaç ay içinde yeniden aynı noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bu birinciliği kimseye kaptırmayız.