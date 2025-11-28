Ali Çağatay: Açık cezaevine geçiş hızlandırılıyor

Aşamalı ve kademeli bir af diyebiliriz. Açık cezaevine geçiş hızlandırılıyor, açık cezaevine geçenler de 3 yıl avantajlı tahliye olma imkanına kavuşuyor. 11. Yargı Paketi'nde sadece bu düzenleme yok. Yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası geliyor, havaya ateş açmanın cezası artıyor. Bilişim suçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler ve kiralık araç uygulamalarında tüketici lehine sistemler geliyor. İnfaz düzenlemesi en az 55 bin, bazı verilere göre 115 bin ya da 120 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bugün itibarıyla bu kişiler için bir umut ışığı verilmiş durumda. Türkiye cezaevlerinde şu anda 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü var. Türkiye’de 402 ceza ve infaz kurumu bulunuyor ve kapasite 304 bin. Doluluk oranı yüzde 140. Otellerde bile böyle bir doluluk olmaz.