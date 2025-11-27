Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rusyanin-dogal-zenginlikleri-1101363481.html
Rusya'nın doğal zenginlikleri
Rusya'nın doğal zenginlikleri
Sputnik Türkiye
Rus petrol devi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklarının toplam değerini 100 trilyon dolar olarak değerlendirdi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T19:39+0300
2025-11-27T19:39+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
i̇gor seçin
rusya
avrasya
rosneft
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101363326_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c115b7090f84a6bf979cd485b614f57.png
Seçin, “Rusya, eşsiz kaynak tabanıyla tüm Avrasya için enerji güvenliğini garanti edebilir. Ülkemizin doğal kaynaklarının toplam değeri yaklaşık 100 trilyon dolar olup, bu da ABD'ninkinin neredeyse iki katı” şeklinde konuştu.Rusya’nın, küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu olduğunu dile getiren Rosneft Başkanı, dünya hidrokarbon ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu kaydetti. Rusya'nın sahip olduğu doğal zenginlikler, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101363326_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c9aae79ed86a36164a74c739e3d4be07.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, i̇gor seçin, rusya, avrasya, rosneft, инфографика
i̇nfografi̇k, i̇gor seçin, rusya, avrasya, rosneft, инфографика

Rusya'nın doğal zenginlikleri

19:39 27.11.2025
Abone ol
Rus petrol devi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklarının toplam değerini 100 trilyon dolar olarak değerlendirdi.
Seçin, “Rusya, eşsiz kaynak tabanıyla tüm Avrasya için enerji güvenliğini garanti edebilir. Ülkemizin doğal kaynaklarının toplam değeri yaklaşık 100 trilyon dolar olup, bu da ABD'ninkinin neredeyse iki katı” şeklinde konuştu.
Rusya’nın, küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu olduğunu dile getiren Rosneft Başkanı, dünya hidrokarbon ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu kaydetti.
Rusya'nın sahip olduğu doğal zenginlikler, Sputnik'in infografiğinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала