Rusya'nın doğal zenginlikleri
Rusya'nın doğal zenginlikleri
Sputnik Türkiye
Rus petrol devi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklarının toplam değerini 100 trilyon dolar olarak değerlendirdi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Seçin, “Rusya, eşsiz kaynak tabanıyla tüm Avrasya için enerji güvenliğini garanti edebilir. Ülkemizin doğal kaynaklarının toplam değeri yaklaşık 100 trilyon dolar olup, bu da ABD'ninkinin neredeyse iki katı” şeklinde konuştu.Rusya’nın, küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu olduğunu dile getiren Rosneft Başkanı, dünya hidrokarbon ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 15 olduğunu kaydetti. Rusya'nın sahip olduğu doğal zenginlikler, Sputnik'in infografiğinde.
