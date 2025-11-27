‘Rusya, Avrasya ekseninde yeniden kendi kimliğini buldu’

“Ortada karışık bir durum var. Trump'ın olduğu söylenen 28 maddelik barış planı ile alakalı olarak her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Bu barış planı özetle toprak meselesini ele alıyor. İkinci olarak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği meselesinde bir şerh düşüyor ve bunun olmayacağını ilan ediyor. Onun dışında Rusya'nın Avrupa'da yer alan dondurulmuş varlıkları ve yaptırımlar meselesi yine ele alınıyor. Ukrayna ordusunun sınırlandırılmasına yönelik maddeler var. Fakat bu resmi bir anlaşma mı, bir anlaşma taslağı mı, değil mi üzerindeki tartışmalar sürüyor. Özel askeri operasyon 24 Şubat 2022'de başladı ve hala devam ediyor. Rusya tarafı bu sürecin başından itibaren görüşmelere her zaman açık bir tavır sergiledi. Hala bu tavrı devam ediyor. Hatırlayalım, İstanbul'da görüşmeler olmuştu. ABD ve Rusya arasında Trump'ın gelişi sonrası direkt görüşmeler olduğu ve hala sürdüğü söyleniyor. Abu Dhabi’de görüşmeler olduğuna dair pek çok haberler var. Fakat bütün bu manzarada baktığınız zaman çok tarafın olduğu bir masadan bahsediyoruz. Yani bir tarafta ABD var, bir tarafta Rusya var. ABD’nin içinde farklı kanatlar var; Rusya ile savaşı devam ettirmek isteyenler var, Rusya ile anlaşmak isteyenler var. Trump yönetiminin içinde de bu konuda ayrımlar olduğu söyleniyor. Avrupa'ya baktığınız zaman orada da darmadağın bir görüntü var. Bir kısım Rusya ile Ukrayna üzerinden çatışmayı sürdürmek istiyor. Bir kısım anlaşma taraftarı. Zelenskiy yönetimine bakıyorsunuz, onun içinde çatlaklar var. Son olarak bu yolsuzluk meselesi ortaya çıktı. Ne olacağı belli değil, geleceği belli değil. Bütün bu kakafoniden açıkçası bir anlaşma çıksa bile ben bunun uzun vadeli olabileceğini zannetmiyorum.

Peskov'un bir açıklaması vardı, ‘Megafon diplomasisi yapmayacağız. Basın üzerinden veya sızdırılan belgeler üzerinden vs. bu işi yapmayacağız. Resmi biçimde eğer bir masa kurulmak isteniyorsa biz buna oturmaya hazırız’ mesajı veriyor Moskova. Basına sızdırma anladığım kadarıyla bilinçli bir tercih. Burada Rusya'yı bir şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar ve yönlendirmeye çalışıyorlar aslında bununla beraber. Amerikan tarafı ortaya 28 maddelik bir taslak atıyor. Bunu tartıştırarak Rus tarafını masaya oturmadan önce açıktan tavizler vermeye doğru itiliyorlar. Yine Avrupa'nın buradan tabii farklı sesler çıkartması beklenen bir gelişmeydi ki zaten onu yaptılar; Avrupalılar kendi taslaklarını sundular vs. Aslında biraz da bunun altında şu anda sahada kazanan taraf olan Rusya'yı bu tür manipülasyonlarla yorma çabası yatıyor. Ruslar da kartları açık oynuyorlar ve ıslarla, ’Masa kurmak istiyorsanız biz buradayız. Bunu basına sızdırma ile yapmayın. Bunu resmi olarak oturalım, görüşelim’ fikri var. Onun altını çizeyim ben; bu mevcut koşullarda Avrupa'nın durumuna baktığınızda, Trump yönetimine, Trump yönetimi içindeki çatışmalara vs. baktığınızda yarın bir gün Kiev ve Moskova arasında bir anlaşma olsa dahi, yani bu aynı zamanda Batı ve Rusya arasında bir anlaşma anlamına da gelecek; ben bunun uzun vadeli olabileceğini zannetmiyorum. Yani iki taraf da, Batı tarafı da, keza Rusya da bunun farkında, buna yönelik pek çok açıklamaları oldu geçmiş dönemde. Nihai bir çatışma olacağı aşikâr. Çünkü iki taraf arasında uzlaşmaz çelişkiler var. Batı'nın, küreselleşmeci denilen ekibin diyelim en azından ve Rusya'nın arasında uzlaşmaz çelişkiler var. Belki bu nihai çatışma erteleniyor. Bu tür anlaşmalarla belki ertelenecek. Fakat mevcut koşullarda Batı eğer çok kutupluluğu kabul etmezse, Rusya'yı mevcut şekliyle kabul etmezse bu çatışma çok uzun değil, birkaç sene içinde öyle gözüküyor ki yaşanacak.”