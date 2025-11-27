https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/imei-pasaport-trafik-cezalari-2026-vergi-ve-harclari-kesinlesti--1101347061.html
IMEI, pasaport, trafik cezaları: 2026 vergi ve harçları kesinleşti
IMEI, pasaport, trafik cezaları: 2026 vergi ve harçları kesinleşti
Sputnik Türkiye
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre vergi, harç ve bazı cezalar Ocak 2026 itibarıyla yüzde 25,49... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T13:37+0300
2025-11-27T13:37+0300
2025-11-27T13:37+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
mehmet şimşek
hazine
radyo sputnik
radyo
radyo
hazine ve maliye bakanlığı
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, yeniden değerleme oranı sonrası 2026’ya ilişkin yeni vergi, harç ve ceza tutarlarını değerlendirdi.Aslan, yayında şunları söyledi:Aslan, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, mehmet şimşek, hazine, radyo sputnik, radyo, radyo, hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete
haberler, mehmet şimşek, hazine, radyo sputnik, radyo, radyo, hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete
IMEI, pasaport, trafik cezaları: 2026 vergi ve harçları kesinleşti
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre vergi, harç ve bazı cezalar Ocak 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artışların enflasyon hedefleri dikkate alınarak daha düşük seviyede uygulanması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, yeniden değerleme oranı sonrası 2026’ya ilişkin yeni vergi, harç ve ceza tutarlarını değerlendirdi.
Aslan, yayında şunları söyledi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı ve bu yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu, birçok şeye zam demek. 2026 yılında, Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Yurt dışından telefon alıyorsunuz, uygun fiyatla aldınız diyorsunuz ama Türkiye’ye geliyorsunuz o IMEI kayıt ücretini ödemek zorundasınız. 1 Ocak 2026’dan itibaren IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira olacak. Yurt dışı çıkış harcı 750 liraydı, bin TL oldu; 1 Ocak 2026’dan itibaren bin 255 TL olacak. Sürücü belgesi harçları da artıyor. B sınıfı 7 bin 122 lira, A sınıfı 2 bin 360 lira olacak. Pasaport harçları; 6 aya kadar 2 bin 956 TL, 1 yıl 4 bin 296 TL, 2 yıl 7 bin 65 TL, 3 yıl 10 bin 65 TL ve 10 yıla kadar olan pasaport 14 bin 146 lira olarak uygulanacak.
Yemek kartı günlük limitleri de değişiyor. Şu anda 240 artı KDV olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olduğunda günlük ücret KDV hariç 301 lira 17 kuruşa çıkması bekleniyor. Trafik cezaları da değişti. Bir Ocak 2026 sonrası kırmızı ışık cezası 2 bin 719 lira, yüksek ses cezası bin 246 lira, hız limitlerini yüzde 10–30 aşma 2 bin 719 lira, yüzde 30–50 aşma 5 bin 662 lira, yüzde 50’den fazla aşma 11 bin 630 lira olacak. U dönüşü cezası bin 246 lira, muayenesiz araç 2 bin 721 lira, plakasız motor 19 bin 713 lira, emniyet şeridi ihlali 11 bin 630 lira, yaya geçidi ihlali 5 bin 662 lira, hatalı park bin 246 lira, drift atma cezası 58 bin 219 lira, sahte plaka 58 bin 104 lira, makas atma 58 bin 219 lira, kask takmama bin 246 lira, telefonla konuşma cezası 2 bin 721 lira olacak. Hayırlı uğurlu olsun yeniden değerleme oranı.