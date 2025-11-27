IMEI, pasaport, trafik cezaları: 2026 vergi ve harçları kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı ve bu yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu, birçok şeye zam demek. 2026 yılında, Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Yurt dışından telefon alıyorsunuz, uygun fiyatla aldınız diyorsunuz ama Türkiye’ye geliyorsunuz o IMEI kayıt ücretini ödemek zorundasınız. 1 Ocak 2026’dan itibaren IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira olacak. Yurt dışı çıkış harcı 750 liraydı, bin TL oldu; 1 Ocak 2026’dan itibaren bin 255 TL olacak. Sürücü belgesi harçları da artıyor. B sınıfı 7 bin 122 lira, A sınıfı 2 bin 360 lira olacak. Pasaport harçları; 6 aya kadar 2 bin 956 TL, 1 yıl 4 bin 296 TL, 2 yıl 7 bin 65 TL, 3 yıl 10 bin 65 TL ve 10 yıla kadar olan pasaport 14 bin 146 lira olarak uygulanacak.