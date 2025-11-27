Hüsnü Bozkurt: Papa'nın ziyareti Lozan'ı delme ve tartışmaya açma amaçlıdır

Biz öteden beri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesinin dikkatle korunması gerektiğine inanıyoruz ve dile getiriyoruz. Bu felsefe antiemperyalist, tam bağımsızcı, kadını yurttaş olarak eşitleyen, ülkenin ulusal omurunu ortada tutan ve tam bağımsızlığı da yalnızlık anlamında değil doğru ittifaklarda ulusal çıkarları koruyarak birliktelikler aramak olarak yorumluyoruz. Büyük Atatürk, 1925 yılında İznik Konsinini’nin bin 600. Yılı nedeniyle ‘ziyaret olabilir’ dendiğinde bunu uygun bulmuyor ve ziyaretin yapılmasına izin vermiyor. Bazı tarihçiler Osmanlı sultanlarının da böyle bir girişime izin vermediklerini söylüyor. Papa’nın bin 700. yılı Hristiyanlığın kurumsallaşması anlamını taşıyor, onu kutlamak için geliyor, ayin düzenleyecek deniyor. Ağustos ayında heyet gönderildi, bugün de geldi, 28’inde İznik’te olacak. Papa’nın bu ziyaretinin dini hiçbir yanı yok. 1.700 yıldır hangi Papa İznik’te ne zaman ayin yapmış daha önce bir örneği yok. Bu daveti yapan da Fener Rum Patriği Bartelemeos. Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan’ı delme ve tartışmaya açma amaçlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik üniter ulus-devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor. Bu nedenle Atatürk ve Osmanlı padişahlarının izin vermediği bu ziyarete AKP’nin izin vermesi talihsizlik ama en az onun kadar büyük bir talihsizlik de tüm siyaset kurumunun 180 küsur partinin tepki göstermemesi de dikkat çekici. Fener Rum Patrikhanesi, dünya ortodokslarının merkezi. Nasıl ki Roma’nın bir bölümü Vatikan Devleti diye ayrılmışsa, nihayi hedef, Fener Rum Patrikhanesi’ni İstanbul’da bağımsız bir devlet konumuna taşımaktır. Dünya ortodokslarının lideri de İstanbul’da Fener Rum Devleti olacak. Bu sadece Lozan’ın delinmesi değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik haklarına tecavüzdür