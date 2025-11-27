https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1101338152.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T12:01+0300

2025-11-27T12:01+0300

2025-11-27T12:10+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.Derbi hakemi belli olduTrendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.Haftanın maçlarıTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:28 Kasım Cuma:20.00: Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)29 Kasım Cumartesi:14.30: Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)17.00: Gaziantep FK-Eyüpspor (Gaziantep)20.00: Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.00: Trabzonspor-Konyaspor (Papara Park)30 Kasım Pazar:17.00: Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)20.00: Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)1 Aralık Pazartesi:20.00 Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, hakem