Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek. 27.11.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

27.11.2025
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Derbi hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Haftanın maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:
28 Kasım Cuma:
20.00: Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Kasım Cumartesi:
14.30: Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00: Gaziantep FK-Eyüpspor (Gaziantep)
20.00: Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00: Trabzonspor-Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar:
17.00: Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00: Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
