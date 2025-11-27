https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1101338152.html
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T12:01+0300
2025-11-27T12:01+0300
2025-11-27T12:10+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.Derbi hakemi belli olduTrendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.Haftanın maçlarıTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:28 Kasım Cuma:20.00: Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)29 Kasım Cumartesi:14.30: Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)17.00: Gaziantep FK-Eyüpspor (Gaziantep)20.00: Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.00: Trabzonspor-Konyaspor (Papara Park)30 Kasım Pazar:17.00: Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)20.00: Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)1 Aralık Pazartesi:20.00 Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7acffea198805870ecc714c1f7ccd43e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, galatasaray, hakem
fenerbahçe, galatasaray, hakem
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
12:01 27.11.2025 (güncellendi: 12:10 27.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:
20.00: Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
14.30: Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00: Gaziantep FK-Eyüpspor (Gaziantep)
20.00: Kasımpaşa-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00: Trabzonspor-Konyaspor (Papara Park)
17.00: Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00: Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)