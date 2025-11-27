Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Dev yatırım bankasından dolar yatırımcısını üzecek tahmin
Dev yatırım bankasından dolar yatırımcısını üzecek tahmin
Sputnik Türkiye
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolarda değer kaybının 2026 ortasına kadar derinleşmesini beklediğini açıkladı. Yılın ikinci yarısında ise toparlama... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Morgan Stanley, 2026 yılı için ABD dolarındaki beklentisini açıkladı. Buna göre ABD doları, 2026 ortasına kadar zayıflamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanmayı sürdürecek. 2021'den bu yana en düşük seviyesine inmesi bekleniyorMorgan Stanley’nin 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü’ne göre ABD doları, önümüzdeki yıl dalgalı bir patika izleyerek 2026 ortasına kadar zayıflamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanmayı sürdürecek. Dolar endeksi, şu anki 100 seviyesinden 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021’den bu yana en düşük düzeye inecek; yıl sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu; ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu.FED faiz kararları vurgusu Ekonomim'in haberine göre, Morgan Stanley, 2026’da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1.8’e hızlanmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.6’ya gerileyeceği öngörülüyor. Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3-yüzde 3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı yaratabilir.
13:09 27.11.2025
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolarda değer kaybının 2026 ortasına kadar derinleşmesini beklediğini açıkladı. Yılın ikinci yarısında ise toparlama beklentisi var.
Morgan Stanley, 2026 yılı için ABD dolarındaki beklentisini açıkladı. Buna göre ABD doları, 2026 ortasına kadar zayıflamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanmayı sürdürecek.

2021'den bu yana en düşük seviyesine inmesi bekleniyor

Morgan Stanley'nin 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü'ne göre ABD doları, önümüzdeki yıl dalgalı bir patika izleyerek 2026 ortasına kadar zayıflamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanmayı sürdürecek. Dolar endeksi, şu anki 100 seviyesinden 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021'den bu yana en düşük düzeye inecek; yıl sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.
Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu; ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu.

FED faiz kararları vurgusu

Ekonomim'in haberine göre, Morgan Stanley, 2026'da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1.8'e hızlanmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2.9'dan yüzde 2.6'ya gerileyeceği öngörülüyor. Fed'in faizleri Haziran 2026'ya kadar yüzde 3-yüzde 3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı yaratabilir.
