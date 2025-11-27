https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyon-dusus-egilimine-girmis-durumda-1101365510.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak fiyat artışlarında yeniden düşüş trendinin başladığını söyledi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091677851_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_ba6aec34b72572ac28702a644b254129.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.
