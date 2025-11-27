https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyon-dusus-egilimine-girmis-durumda-1101365510.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak fiyat artışlarında yeniden düşüş trendinin başladığını söyledi. 27.11.2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.

