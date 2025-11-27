Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon düşüş eğilimine girmiş durumda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak fiyat artışlarında yeniden düşüş trendinin başladığını söyledi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.
cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları
21:22 27.11.2025
© AA / Güven YılmazCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak fiyat artışlarında yeniden düşüş trendinin başladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.
