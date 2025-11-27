https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bilim-acikladi-kara-cuma-gibi-super-indirim-gunleri-beyni-nasil-etkiliyor-1101328189.html

Bilim açıkladı: Kara Cuma gibi süper indirim günleri, beyni nasıl etkiliyor?

Kara Cuma (Black Friday) indirimleri sadece ucuz ürün fırsatı sunmuyor; tüketicilerin psikolojisine hitap eden güçlü bir pazarlama taktiği olarak dikkat... 27.11.2025

Kasım ayıyla birlikte vitrinler “tek gün indirim”, “son fırsat”, “kaçırılmayacak kampanya” mesajlarıyla dolmaya başladı. Kara Cuma (Black Friday) olarak bilinen büyük indirim döneminde tüketiciler alışverişe yönelirken, uzmanlar bunun yalnızca ekonomik değil aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğunu vurguluyor. Araştırmalara göre indirim kurguları, beynin karar verme mekanizmasını etkileyen özel stratejilerle hazırlanıyor.Kampanyalar beynin karar mekanizmasını etkiliyorUzmanlar, yoğun kampanya mesajları ve sınırlı süre baskısının beynin daha az bilgiyle daha hızlı karar vermesine neden olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda önemli bir ürünü satın almadan önce fiyat, özellik, yorumlar ve bütçe gibi kriterleri karşılaştırıyoruz. Ancak zaman baskısı devreye girdiğinde beyin, “yeterli bilgi” eşiğini düşürüyor ve çok daha hızlı karar veriyoruz.“Az kaldı, tükeniyor” uyarıları değer algısını değiştiriyorBilim insanlarına göre indirim dönemlerinde sıkça kullanılan “stokta sadece 8 adet kaldı” veya “12 kişi bunu sepetine ekledi” gibi ifadeler rekabet duygusunu tetikliyor. Bu durum, ürünün olduğundan daha değerli görünmesine yol açıyor. Kısıtlılık hissi arttıkça beyin, ürünü kaçırma korkusuyla harekete geçiyor ve farkına bile varmadan dürtüsel alışveriş davranışı ortaya çıkıyor.Uzmanlar, bu durumu psikolojide “hız–doğruluk dengesi” olarak bilinen etkiyle açıklıyor. Hızlı karar verildiğinde hata yapma olasılığının arttığı, gerçek ihtiyaçlar yerine ani duygularla hareket edildiği belirtiliyor.“Gerçek aciliyet yok, yapay baskı yaratılıyor”Araştırmacılar, indirim haftalarında kullanılan geri sayım saatlerinin, “bugüne özel” etiketlerinin ve sınırlı stok mesajlarının tüketiciler üzerinde yapay bir aciliyet hissi oluşturduğunu vurguluyor:Kontrolü korumanın yollarıBilim insanları, bilinçli alışveriş için şu önerileri paylaşıyor:Araştırmacılar, iyi bir fırsat yakalamanın keyifli olabileceğini ancak kimin kazandığını hatırlamanın önemli olduğunu vurguluyor: Kazanan çoğu zaman satıcılar, tüketiciler değil.

