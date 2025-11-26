https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/trumpa-karsi-secim-mudahalesi-davasi-dustu-1101318645.html
Trump’a karşı ‘seçim müdahalesi’ davası düştü
Trump’a karşı ‘seçim müdahalesi’ davası düştü
2025-11-26T19:15+0300
2025-11-26T19:15+0300
2025-11-26T19:56+0300
Söz konusu dava, 14 Ağustos 2023’te Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından ‘örgütlü suç’ kapsamında açılmıştı. Willis, 2021’in başında Trump’ın Georgia’daki seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddialarını araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.Soruşturma, Trump’ın Georgia Eyalet Bakanı Brad Raffensperger’ı bir telefon görüşmesinde eyalette kazanması için gerekli oyları ‘bulmaya zorladığı’ iddialarının ardından başlatılmıştı.Karar ne anlama geliyor?Davanın düşmesiyle, bir zamanlar Trump’ın siyasi geleceği için ciddi bir tehdit olarak görülen hukuki süreç kapanmış oldu.Özel savcı Jack Smith’in Trump’a yönelik 6 Ocak 2021 Kongre baskınına zemin hazırlayan seçim müdahalesi ve gizli belgeleri kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin federal davalar da daha önce düşürülmüştü.
Trump’a karşı ‘seçim müdahalesi’ davası düştü
19:15 26.11.2025 (güncellendi: 19:56 26.11.2025)
ABD’nin Georgia eyaletinde bir savcı, Trump ve diğer sanıkların 2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştıkları iddiasıyla açılan tarihi davayı resmen düşürdü.
Söz konusu dava, 14 Ağustos 2023’te Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından ‘örgütlü suç’ kapsamında açılmıştı. Willis, 2021’in başında Trump’ın Georgia’daki seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddialarını araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma, Trump’ın Georgia Eyalet Bakanı Brad Raffensperger’ı bir telefon görüşmesinde eyalette kazanması için gerekli oyları ‘bulmaya zorladığı’ iddialarının ardından başlatılmıştı.
Davanın düşmesiyle, bir zamanlar Trump’ın siyasi geleceği için ciddi bir tehdit olarak görülen hukuki süreç kapanmış oldu.
Özel savcı Jack Smith’in Trump’a yönelik 6 Ocak 2021 Kongre baskınına zemin hazırlayan seçim müdahalesi ve gizli belgeleri kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin federal davalar da daha önce düşürülmüştü.
Dava, çeşitli suçlamalar arasından yargılamaya gitmesi en muhtemel dosya olarak görülüyordu. Çünkü federal suçlamalar gibi başkan affıyla kapatılamayacak bir eyalet davasıydı ve Georgia’da yerel bir savcı tarafından yürütülüyordu.