Trump’a karşı ‘seçim müdahalesi’ davası düştü

Trump’a karşı ‘seçim müdahalesi’ davası düştü

ABD’nin Georgia eyaletinde bir savcı, Trump ve diğer sanıkların 2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştıkları iddiasıyla açılan tarihi davayı... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Söz konusu dava, 14 Ağustos 2023’te Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından ‘örgütlü suç’ kapsamında açılmıştı. Willis, 2021’in başında Trump’ın Georgia’daki seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddialarını araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.Soruşturma, Trump’ın Georgia Eyalet Bakanı Brad Raffensperger’ı bir telefon görüşmesinde eyalette kazanması için gerekli oyları ‘bulmaya zorladığı’ iddialarının ardından başlatılmıştı.Karar ne anlama geliyor?Davanın düşmesiyle, bir zamanlar Trump’ın siyasi geleceği için ciddi bir tehdit olarak görülen hukuki süreç kapanmış oldu.Özel savcı Jack Smith’in Trump’a yönelik 6 Ocak 2021 Kongre baskınına zemin hazırlayan seçim müdahalesi ve gizli belgeleri kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin federal davalar da daha önce düşürülmüştü.

