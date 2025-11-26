https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/serhat-ayan-universite-ogrencileriyle-yapay-zeka-atolyesinde-bulustu-1101313914.html
Serhat Ayan, üniversite öğrencileriyle Yapay Zeka Atölyesinde buluştu
Gazeteci Serhat Ayan, her hafta Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün Kent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. 26.11.2025
Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programını bugün Kent Üniversitesi’nden gerçekleştirdi. Ayan, düzenlenen uygulamalı atölyeyle öğrencilerle birlikte yapay zeka içerikleri üretti. Etkinlik, Yapay Zeka ve Pazarlama İletişimi dergi kapsamında gerçekleşti.Kent Üniversitesi öğrencileri üzerinden gençlerin yapay zekaya bakış açısını ve gençlerin yapay zeka kullanımını aktaran gazeteci Serhat Ayan, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.Sıklıkla kullandıkları ve tercih ettikleri yapay zeka uygulamalarını anlatan öğrenciler, dönüşümlü olarak soruları yanıtladı.
