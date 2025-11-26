https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/mehmet-yalcin-sigorta-policesi-sadece-bir-kagit-degil-finansal-guvenlik-planiniz--1101309230.html
Mehmet Yalçın: Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız
Mehmet Yalçın: Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız
26.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Sigorta Komisyonu Üyesi ve Sigorta Uzmanı Mehmet Yalçın, eski tip ehliyetlerin sigorta süreçlerine etkisini, kasko–trafik sigortası farklarını ve tamamlayıcı sağlık sigortasını anlattı. Yalçın, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini hatırlatarak, bu belgelerle trafiğe çıkanların artık "ehliyetsiz sürücü" statüsünde değerlendirildiğini söyledi.Yalçın, konuya ilişkin şunları söyledi:'Acentelerin görevi sadece poliçe satmak değil'Sigorta yaptıranların ve sigorta satıcılarının sorumluluklarına da dikkat çeken Yalçın, poliçelerin yalnızca fiyata bakılarak seçilmemesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, şöyle devam etti:Türkiye'de kasko yaptırma oranlarının hâlâ düşük olduğuna dikkat çeken Yalçın, şunları aktardı:'Medikal enflasyon nedeniyle hastane maliyetleri çok arttı'Tamamlayıcı sağlık sigortasının önemini de vurgulayan Yalçın, özel hastane maliyetlerindeki artışa işaret ederek, şöyle konuştu:
Mehmet Yalçın: Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız
13:43 26.11.2025 (güncellendi: 13:49 26.11.2025)
TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Sigorta Komisyonu Üyesi ve Sigorta Uzmanı Mehmet Yalçın, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Sigorta Komisyonu Üyesi ve Sigorta Uzmanı Mehmet Yalçın, eski tip ehliyetlerin sigorta süreçlerine etkisini, kasko–trafik sigortası farklarını ve tamamlayıcı sağlık sigortasını anlattı.
Yalçın, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini hatırlatarak, bu belgelerle trafiğe çıkanların artık “ehliyetsiz sürücü” statüsünde değerlendirildiğini söyledi.
Yalçın, konuya ilişkin şunları söyledi:
Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hukuken geçersiz hale geldi. Bu nedenle bu belgelerle araç kullanan kişiler aslında ehliyetsiz sürücü statüsünde değerlendiriliyor. Sigorta şirketleri de kanuna göre ehliyetsiz bir sürücünün sebep olduğu hasarı karşılamıyor. Dolayısıyla ödeme yapılmaması sektörün değil, mevzuatın zorunlu bir sonucu. Trafik sigortası ödemeyi yapar, karşı tarafın mağduriyetini giderir. Sonrasında da eski tip ehliyetli sürücüye rücu eder, ödediği hasarı talep eder. Çünkü sürücü hukuken ehliyetsiz sayılıyor. En doğru adım, bir an önce yeni tip sürücü belgesine geçmek. Ehliyet yenileme işlemi aslında oldukça kolay ve kısa sürede tamamlanıyor. Küçük bir gecikme çok büyük bir risk doğurabiliyor.
'Acentelerin görevi sadece poliçe satmak değil'
Sigorta yaptıranların ve sigorta satıcılarının sorumluluklarına da dikkat çeken Yalçın, poliçelerin yalnızca fiyata bakılarak seçilmemesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, şöyle devam etti:
Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız. Poliçeyi sadece fiyata göre değil, teminat kapsamına, özel şartlara ve riskin gerçekten karşılanıp karşılanmadığına göre değerlendirmek gerekir. Bugün küçük bir prim farkı önemsiz gibi görülür ama hasar anında yüz binlerce liralık kaybın önüne geçebilir. Acentelerin görevi sadece poliçe satmak değil, sigortalıyı mevzuata uygun şekilde yönlendirmek, risklerini doğru analiz etmek ve gerektiğinde uyarmak. ‘Keşke önceden söyleseydik’ denmemesi için bilgilendirme çok kritik. Trafik sigortası tamamen üçüncü şahıslara verilen zararları karşılayan, maddi ve bedeni zararları teminat limitlerince ödeyen bir poliçe. Maddi anlamda yaklaşık 300 bin TL’ye kadar bir koruma sağlıyor ve bu rakam günümüz araç değerleri karşısında oldukça yetersiz kalabiliyor. Kasko; yanma, çalınma, çarpışma, doğal afetler, çarpma, hırsızlık gibi birçok riski kapsayan, aynı zamanda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla trafik sigortasını da tamamlayan bir ürün. Hem kendi aracınızda oluşan hasarı hem de üçüncü şahıslara verilen zararı belirli şartlarda karşılıyor. Ancak ağır kusur varsa, örneğin ehliyetsiz ya da alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek gibi durumlarda teminat devre dışı kalabiliyor.
Türkiye’de kasko yaptırma oranlarının hâlâ düşük olduğuna dikkat çeken Yalçın, şunları aktardı:
Üst ve orta segment araçlarda kasko yaptırma eğilimi daha yüksek olsa da genel tabloya baktığımızda oranlar Türkiye gerçeğine göre oldukça düşük. 2024 verilerinde kasko sigortası oranı yaklaşık yüzde 25 civarındaydı, 2025’te aynı dönemde tahmini yüzde 35 seviyelerine yaklaşsa da toplam araç sayısına göre hâlâ çok düşük bir oran. Kasko poliçesini yaptıramayanlar için trafik sigortasını tamamlayan ihtiyari mali mesuliyet teminatı önemli bir seçenek. Çok küçük primlerle 3 milyon, 5 milyon, 15 milyon gibi limitleri yükseltmek mümkün. Eski model araç sahipleri ya da kasko primi yüksek gelenler en azından karşı tarafa verebilecekleri maddi zararları bu şekilde güvence altına alabilir.
'Medikal enflasyon nedeniyle hastane maliyetleri çok arttı'
Tamamlayıcı sağlık sigortasının önemini de vurgulayan Yalçın, özel hastane maliyetlerindeki artışa işaret ederek, şöyle konuştu:
Tamamlayıcı sağlık sigortası şu anda neredeyse tüm özel hastanelerde geçerli ve SGK ile entegre çalışan bir sistem. Medikal enflasyon nedeniyle hastane maliyetleri çok arttı. Bugün özel hastanede muayene, tahlil ve röntgenle birlikte en düşük 6–7 bin TL’lik bir maliyetle karşılaşmak mümkün. Buna karşın tamamlayıcı sağlık sigortasında primler bu maliyetlere göre oldukça düşük kalıyor. Ayakta tedavi teminatı kapsamında muayene, tahlil, röntgen ve fizik tedavi seanslarını içeren dört, altı, onlu ve limitsiz paketler var. Aile poliçelerinde 10’lu paketi üç kişi ortak kullanabiliyor. Yatarak tedavi teminatı ise ameliyat, oda, refakatçi gibi masrafları sınırsız karşılıyor. Birçok şirkette diş paketi hediye gibi sunuluyor; diş taşı temizliği, diş çekimi, dolgu gibi işlemler de bu kapsamda yer alabiliyor. Üç yıl boyunca poliçesini kesintisiz sürdüren sigortalılar için dördüncü yıldan itibaren ömür boyu yenileme garantisi devreye giriyor. Bu da kritik hastalıklar dahil, ileride ortaya çıkabilecek riskler için sigortalının teminat dışında bırakılamayacağı anlamına geliyor. Kalp krizi, inme, kanser gibi ciddi hastalıklarda bu güvence hayati önem taşıyor.