Mehmet Yalçın: Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız

Sigorta poliçesi sadece bir kağıt değil, finansal güvenlik planınız. Poliçeyi sadece fiyata göre değil, teminat kapsamına, özel şartlara ve riskin gerçekten karşılanıp karşılanmadığına göre değerlendirmek gerekir. Bugün küçük bir prim farkı önemsiz gibi görülür ama hasar anında yüz binlerce liralık kaybın önüne geçebilir. Acentelerin görevi sadece poliçe satmak değil, sigortalıyı mevzuata uygun şekilde yönlendirmek, risklerini doğru analiz etmek ve gerektiğinde uyarmak. ‘Keşke önceden söyleseydik’ denmemesi için bilgilendirme çok kritik. Trafik sigortası tamamen üçüncü şahıslara verilen zararları karşılayan, maddi ve bedeni zararları teminat limitlerince ödeyen bir poliçe. Maddi anlamda yaklaşık 300 bin TL’ye kadar bir koruma sağlıyor ve bu rakam günümüz araç değerleri karşısında oldukça yetersiz kalabiliyor. Kasko; yanma, çalınma, çarpışma, doğal afetler, çarpma, hırsızlık gibi birçok riski kapsayan, aynı zamanda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla trafik sigortasını da tamamlayan bir ürün. Hem kendi aracınızda oluşan hasarı hem de üçüncü şahıslara verilen zararı belirli şartlarda karşılıyor. Ancak ağır kusur varsa, örneğin ehliyetsiz ya da alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek gibi durumlarda teminat devre dışı kalabiliyor.