Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri?

Türkiye'de kamu bankalarının en fazla reklam verdiği televizyonlar hangisi? Normalde ATV, Show, Kanal D, Star olması lazım değil mi? Hani ana akım, mainstream kanal dediğimiz yerler. Hayır. Bir segment aşağı inelim. CNN Türk, Habertürk… Hayır, bunlar da değil. Türkiye'de en fazla kamu reklamı alan televizyon kanalı Bengü Türk TV. Milliyetçi Hareket Partisi'nin televizyonu. Bengü Türk TV’nin yerini bilmiyor kimse. Hangi saatlerde yayın yapıyor, sahibi kim, yöneticisi kim, ekran yüzleri kim? kimse bilmiyor. Bilmiyorsunuz ama kamu bankaları oraya oluk oluk reklam akıtıyor.