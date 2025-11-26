https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kamu-bankalarinin-en-cok-reklam-verdigi-kanallar-hangileri-1101294648.html
Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri?
Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri?
Sputnik Türkiye
Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri? 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T09:21+0300
2025-11-26T09:21+0300
2025-11-26T09:21+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
reklam
kamu bankası
türkiye
atv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında kamu bankalarının en çok reklam verdiği televizyon kanallarını aktardı.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, kamu reklamı sıralamasında ilk kanalların şöyle olduğunu söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, reklam, kamu bankası, türkiye, atv, cnn türk
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, reklam, kamu bankası, türkiye, atv, cnn türk
Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri?
Kamu bankalarının en çok reklam verdiği kanallar hangileri?
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında kamu bankalarının en çok reklam verdiği televizyon kanallarını aktardı.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'de kamu bankalarının en fazla reklam verdiği televizyonlar hangisi? Normalde ATV, Show, Kanal D, Star olması lazım değil mi? Hani ana akım, mainstream kanal dediğimiz yerler. Hayır. Bir segment aşağı inelim. CNN Türk, Habertürk… Hayır, bunlar da değil. Türkiye'de en fazla kamu reklamı alan televizyon kanalı Bengü Türk TV. Milliyetçi Hareket Partisi'nin televizyonu. Bengü Türk TV’nin yerini bilmiyor kimse. Hangi saatlerde yayın yapıyor, sahibi kim, yöneticisi kim, ekran yüzleri kim? kimse bilmiyor. Bilmiyorsunuz ama kamu bankaları oraya oluk oluk reklam akıtıyor.
Çağatay, kamu reklamı sıralamasında ilk kanalların şöyle olduğunu söyledi:
Birinci sırada Bengü Türk TV var. İkinci sırada A Haber. Üçüncü sırada A2 televizyonu. Dördüncü sırada Yıldırım Demirören’in televizyonu CNN Türk. Beşinci sırada A Spor. Altıncı sırada 360 TV. Yedinci sırada A Para. Sekizinci sırada Akit TV. Dokuzda ATV var. Adı A ile başlayan tüm televizyonlara vermişler. Bengü Türk TV ise adı B ile başladığı halde en fazla reklamı almış. Halk TV’ye hiç koklatmamışlar. KRT yanından geçememiş. TV5 var. TV5, Saadet Partisi'nin televizyonu. Onlara da zırnık yok. Diğerlerine kepçe kepçe akıtmışlar reklamları