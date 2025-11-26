https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/deva-partili-ekmen-yanitladi-gelecek-yeniden-refah-ve-saadet-ile-birlesecekler-mi-1101318515.html
DEVA Partili Ekmen yanıtladı: Gelecek, Yeniden Refah ve Saadet ile birleşecekler mi?
DEVA Partili Ekmen yanıtladı: Gelecek, Yeniden Refah ve Saadet ile birleşecekler mi?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Melis Elmen oldu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T19:10+0300
2025-11-26T19:10+0300
2025-11-26T19:10+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
yeniden refah partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de dört partinin birleşme ihtimalini değerlendirdi. Radyo Sputnik Programcısı Melis Elmen ise emekli çalışanların maaşlarının kesileceği iddialarının perde arkasını anlattı.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, yeniden refah partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), radyo sputnik, radyo
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, yeniden refah partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), radyo sputnik, radyo
DEVA Partili Ekmen yanıtladı: Gelecek, Yeniden Refah ve Saadet ile birleşecekler mi?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Melis Elmen oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de dört partinin birleşme ihtimalini değerlendirdi. Radyo Sputnik Programcısı Melis Elmen ise emekli çalışanların maaşlarının kesileceği iddialarının perde arkasını anlattı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları söyledi:
Galiba dün gece Ahmet Davutoğlu beyefendinin, Nagehan hanıma verdiği cevaplardan biri olarak tekrar dolaşıma girdi. Son yerel seçimlerde kızan ve küsen AK Partili seçmenin yüzde 7-8’inin sandığa gitmediği kabulü var. AK Partili seçmene üçüncü tercih sunmak için partiler arasında işbirliği ve ittifak senaryoları konuşulur. Ben bu dört parti arasında böyle bir iletişim olduğuna tanık değilim mümkün de görmüyorum. Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında birleşme senaryosu geçen yıl çalışıldı sonuç alınamadı. Son üç ayda Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında birleşme senaryosunun çalışıldığını ve yine sonuç alınamadığını biliyoruz. Dayandıkları geleneğin kodları itibariyle Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin tabelayı açık tutmayı ilahi bir rol olarak kodladıklarını biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun tabelayı tutmak isterler. Böyle bir senaryoda dört partiyi seçime işbirliği ile götürmek, tek aday etrafında buluşturmak, tek listeli işbirliğini zorlamak mümkün olabilir ama birleşmenin seçenekler dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Güç birikintisi, heyecan, başlangıç hissi yaratmak... Dürüst olmak lazım bu dört partinin de ne tabelasından ne genel başkanlarından vazgeçme niyeti görünmüyor