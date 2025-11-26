DEVA Partili Ekmen yanıtladı: Gelecek, Yeniden Refah ve Saadet ile birleşecekler mi?

Galiba dün gece Ahmet Davutoğlu beyefendinin, Nagehan hanıma verdiği cevaplardan biri olarak tekrar dolaşıma girdi. Son yerel seçimlerde kızan ve küsen AK Partili seçmenin yüzde 7-8’inin sandığa gitmediği kabulü var. AK Partili seçmene üçüncü tercih sunmak için partiler arasında işbirliği ve ittifak senaryoları konuşulur. Ben bu dört parti arasında böyle bir iletişim olduğuna tanık değilim mümkün de görmüyorum. Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında birleşme senaryosu geçen yıl çalışıldı sonuç alınamadı. Son üç ayda Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında birleşme senaryosunun çalışıldığını ve yine sonuç alınamadığını biliyoruz. Dayandıkları geleneğin kodları itibariyle Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin tabelayı açık tutmayı ilahi bir rol olarak kodladıklarını biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun tabelayı tutmak isterler. Böyle bir senaryoda dört partiyi seçime işbirliği ile götürmek, tek aday etrafında buluşturmak, tek listeli işbirliğini zorlamak mümkün olabilir ama birleşmenin seçenekler dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Güç birikintisi, heyecan, başlangıç hissi yaratmak... Dürüst olmak lazım bu dört partinin de ne tabelasından ne genel başkanlarından vazgeçme niyeti görünmüyor