Tuz Gölü havzasında nadir doğa olayı: Aksaray’daki soğuk su gayzeri doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde yer alan soğuk su gayzeri, yeraltında biriken karbondioksit gazının basıncıyla yüzeye fışkıran ve kısa süre sonra yeniden kaybolan sıra dışı döngüsüyle dikkat çekiyor. Bölge, hem doğa meraklılarının hem de fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu.