Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/1101303257.html
Tuz Gölü havzasında nadir doğa olayı: Aksaray’daki soğuk su gayzeri doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Tuz Gölü havzasında nadir doğa olayı: Aksaray’daki soğuk su gayzeri doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Sputnik Türkiye
Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde yer alan soğuk su gayzeri, yeraltında biriken karbondioksit gazının basıncıyla yüzeye fışkıran ve kısa süre sonra yeniden... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T12:06+0300
2025-11-26T12:06+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
aksaray
tuz gölü
gayzer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101302151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4342d6a5b57514d71ab166ae6f9d0b.jpg
aksaray
tuz gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101302151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cab40ada7e6beb7e954e1af0a5f12fc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, aksaray, tuz gölü, gayzer
фото, fotoğraf, fotoğraf, aksaray, tuz gölü, gayzer

Tuz Gölü havzasında nadir doğa olayı: Aksaray’daki soğuk su gayzeri doğaseverlerin ilgisini çekiyor

12:06 26.11.2025
Abone ol
Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde yer alan soğuk su gayzeri, yeraltında biriken karbondioksit gazının basıncıyla yüzeye fışkıran ve kısa süre sonra yeniden kaybolan sıra dışı döngüsüyle dikkat çekiyor. Bölge, hem doğa meraklılarının hem de fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu.
© AA / Seyit Konyalı

Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde, Tuz Gölü havzasında bulunan soğuk su gayzeri son dönemde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken doğa oluşumları arasında yer alıyor. Gün boyunca belirli aralıklarla su yüzeyinde ortaya çıkan kabarcıklar, biriken gaz basıncıyla suyun yukarı doğru itilmesi ve ardından yeniden yeraltına çekilmesi, bölgede nadir görülen bir jeolojik olayı gözler önüne seriyor.

Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde, Tuz Gölü havzasında bulunan soğuk su gayzeri son dönemde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken doğa oluşumları arasında yer alıyor. Gün boyunca belirli aralıklarla su yüzeyinde ortaya çıkan kabarcıklar, biriken gaz basıncıyla suyun yukarı doğru itilmesi ve ardından yeniden yeraltına çekilmesi, bölgede nadir görülen bir jeolojik olayı gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Seyit Konyalı

Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nde, Tuz Gölü havzasında bulunan soğuk su gayzeri son dönemde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken doğa oluşumları arasında yer alıyor. Gün boyunca belirli aralıklarla su yüzeyinde ortaya çıkan kabarcıklar, biriken gaz basıncıyla suyun yukarı doğru itilmesi ve ardından yeniden yeraltına çekilmesi, bölgede nadir görülen bir jeolojik olayı gözler önüne seriyor.

© AA / Seyit Konyalı

Yer bilimcilere göre bu tür oluşumlar, “soğuk su gayzeri” olarak tanımlanan, sıcaklıkla değil tamamen gaz basıncıyla çalışan doğal fışkırma sistemleri. Volkanik alanlarda rastlanan sıcak gayzerlerin aksine, bu gayzerlerde suyun sıcaklığı artmıyor; fışkırma, yeraltında sıkışan karbondioksit gazının ani basınç değişimleri nedeniyle gerçekleşiyor.

Yer bilimcilere göre bu tür oluşumlar, “soğuk su gayzeri” olarak tanımlanan, sıcaklıkla değil tamamen gaz basıncıyla çalışan doğal fışkırma sistemleri. Volkanik alanlarda rastlanan sıcak gayzerlerin aksine, bu gayzerlerde suyun sıcaklığı artmıyor; fışkırma, yeraltında sıkışan karbondioksit gazının ani basınç değişimleri nedeniyle gerçekleşiyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Seyit Konyalı

Yer bilimcilere göre bu tür oluşumlar, “soğuk su gayzeri” olarak tanımlanan, sıcaklıkla değil tamamen gaz basıncıyla çalışan doğal fışkırma sistemleri. Volkanik alanlarda rastlanan sıcak gayzerlerin aksine, bu gayzerlerde suyun sıcaklığı artmıyor; fışkırma, yeraltında sıkışan karbondioksit gazının ani basınç değişimleri nedeniyle gerçekleşiyor.

© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı gereği zeminin altında karbondioksit bakımından zengin cepler bulunduğunu belirtiyor. Bu cepler, zamanla suyla karışarak basınç oluşturuyor ve suyun yüzeye doğru yükselmesine yol açıyor. Suyun yüzeye çıkmasının ardından basıncın düşmesiyle akış tamamlanıyor ve gayzer kısa süre içinde yeniden yeraltına çekiliyor.

Uzmanlar, Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı gereği zeminin altında karbondioksit bakımından zengin cepler bulunduğunu belirtiyor. Bu cepler, zamanla suyla karışarak basınç oluşturuyor ve suyun yüzeye doğru yükselmesine yol açıyor. Suyun yüzeye çıkmasının ardından basıncın düşmesiyle akış tamamlanıyor ve gayzer kısa süre içinde yeniden yeraltına çekiliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı gereği zeminin altında karbondioksit bakımından zengin cepler bulunduğunu belirtiyor. Bu cepler, zamanla suyla karışarak basınç oluşturuyor ve suyun yüzeye doğru yükselmesine yol açıyor. Suyun yüzeye çıkmasının ardından basıncın düşmesiyle akış tamamlanıyor ve gayzer kısa süre içinde yeniden yeraltına çekiliyor.

© AA / Seyit Konyalı

Soğuk su gayzerleri, dünya üzerinde sık karşılaşılan oluşumlar değil. Genellikle karstik alanlarda, tuzlu göl çevrelerinde ve yüksek karbondioksitli jeolojik bölgelerde ortaya çıkıyor.

Soğuk su gayzerleri, dünya üzerinde sık karşılaşılan oluşumlar değil. Genellikle karstik alanlarda, tuzlu göl çevrelerinde ve yüksek karbondioksitli jeolojik bölgelerde ortaya çıkıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Seyit Konyalı

Soğuk su gayzerleri, dünya üzerinde sık karşılaşılan oluşumlar değil. Genellikle karstik alanlarda, tuzlu göl çevrelerinde ve yüksek karbondioksitli jeolojik bölgelerde ortaya çıkıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Aksaray’daki bu gayzer de Tuz Gölü’nün mineral yönünden zengin taban yapısı sayesinde oluşan nadir mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Aksaray’daki bu gayzer de Tuz Gölü’nün mineral yönünden zengin taban yapısı sayesinde oluşan nadir mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Seyit Konyalı

Aksaray’daki bu gayzer de Tuz Gölü’nün mineral yönünden zengin taban yapısı sayesinde oluşan nadir mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала