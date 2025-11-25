‘Suriye’de istikrar kısa vadede mümkün görünmüyor’

“Irak Kürt bölgesel yönetimi, Irak bir federal devleti, yani 2005 Anayasası ile beraber bu yazıldı. Bu federal yapı içerisinde Barzani yönetimi kendine has bir yönetim tarzı var. Evet, Irak merkezi yönetimi ile ilişkileri var. Irak toprak bütünlüğü içerisinde ama yönetimi bu. Suriye'de de benzeri olacak, öyle görünüyor. Yani şöyle veya böyle, oraya doğru gidiyor bu. Amerikalılar bunu zamana oynatıyor. Biraz öteliyor, belki Aralık ayı içerisinde askeri bölüm entegrasyonu yapılacak. Sonra idari olan yani anayasanın yazılması, işte anayasaya ortak edilmesi... Zaten Şeybani açık açık ortak edilmek istendiğini, hatta bunun konuşulduğunu ifade ediyor. Bakın ne diyor? ‘SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik. Saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları’ Suriye Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Ortaklığı kabul etmesini, yani Suriye'nin yeni anayasasına ortak olacaklar. Hukuki statüye oturtacak bir model sunuldu bunlara. Sunmuşlar gibi, bu tür detaylar var. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Irak kuzeyindeki bir yapılanmanın aynısını tanımlıyor burada Şeybani. Haklar, temsil, güvenlik teminatları ve bütün bunların hepsi zaten ayrı ve müstakil bir yapının oluşması demek oluyor. Mazlum Abdi ‘İmralı'ya gideyim’ diyor. Yani o kadar ok yaydan çıkmış ki artık o da kendisine oradan bir hak görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde. Yani zaten Öcalan'ın oradan iletmek istediği, iletilmesi istenilen mesajlar, Suriye’ye de iletildi, PKK'nın kendisine de iletildi, kamuoyuna açıklandı, söylenmeyen bir şey kalmadı ki. Daha ne görüşülecek, ne konuşulacak onu da anlamış değiliz.

Zaten bizim kamuoyumuz da maalesef bu söyleme iştirak etti. Bu baştan beri açıkladığımız konulardan birisiydi. Yani PKK dediğimiz zaman o KCK yapılanması içerisindeki Türkiye ayağı, Suriye, Irak ve İran dörtlünün bir çatı altında olduğunu, her ülkenin kendi içerisinde ayrı bir yapısı olduğunu, onun bir parçası da PKK Türkiye ayağı olduğunu... Hep bunları konuştuk, tartıştık, ifade ettik ama o konu hep böyle bir gözden kaçırılmaya çalışıldı. Yani sonuçta o zaman ayrı ise o zaman niye İmralı'yla görüşeyim diyorsunuz?”