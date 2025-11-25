https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/mezarlik-eksikliginin-yasandigi-gazzeden-bir--mezarci-savas-sirasinda-yaklasik-18-bin-kisiyi-1101250788.html
Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim
Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim
Sputnik Türkiye
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, bölgede ölenlerin defnedilmesine yönelik sonu gelmeyen bir süreç... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T13:44+0300
2025-11-25T13:44+0300
2025-11-25T13:44+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
han yunus
gazze şeridi
i̇srail-filistin
i̇srail
filistin
mezarlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101250632_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_f4740b4e1ecea5398c515f3a1f1058a3.jpg
Savaş sırasında 18 binden fazla kişiyi toprağa veren Han Yunus'taki bir mezarcı Tafeş Ebu Hatab, bölgedeki defin işlemlerinin bugünkü durumunu Sputnik'e anlattı.
han yunus
gazze şeridi
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101250632_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_a51abf538edbbab27108fee74578de00.jpg
Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim
Sputnik Türkiye
Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim
2025-11-25T13:44+0300
true
PT2M06S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, han yunus, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, mezarlık
vi̇deo, han yunus, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, mezarlık
Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, bölgede ölenlerin defnedilmesine yönelik sonu gelmeyen bir süreç devam ediyor.
Savaş sırasında 18 binden fazla kişiyi toprağa veren Han Yunus'taki bir mezarcı Tafeş Ebu Hatab, bölgedeki defin işlemlerinin bugünkü durumunu Sputnik'e anlattı.