Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, bölgede ölenlerin defnedilmesine yönelik sonu gelmeyen bir süreç... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Savaş sırasında 18 binden fazla kişiyi toprağa veren Han Yunus'taki bir mezarcı Tafeş Ebu Hatab, bölgedeki defin işlemlerinin bugünkü durumunu Sputnik'e anlattı.
13:44 25.11.2025
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, bölgede ölenlerin defnedilmesine yönelik sonu gelmeyen bir süreç devam ediyor.
Savaş sırasında 18 binden fazla kişiyi toprağa veren Han Yunus'taki bir mezarcı Tafeş Ebu Hatab, bölgedeki defin işlemlerinin bugünkü durumunu Sputnik'e anlattı.
