Mezarlık eksikliğinin yaşandığı Gazze'den bir mezarcı: Savaş sırasında yaklaşık 18 bin kişiyi defnettim

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.