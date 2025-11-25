https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kahirede-gazze-zirvesi-mit-baskani-kalin-misir-ve-katarli-yetkililerle-bir-araya-geldi-1101285535.html

Kahire’de Gazze zirvesi: 'MİT Başkanı Kalın, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya geldi'

Kahire’de Gazze zirvesi: 'MİT Başkanı Kalın, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya geldi'

Kaynaklar, üç ülkenin Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için bir araya geldiğini aktardı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T19:27+0300

2025-11-25T19:27+0300

2025-11-25T19:59+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇brahim kalın

mısır

kahire

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

gazze

ortadoğu

türkiye

katar

milli i̇stihbarat teşkilatı

Türk güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, salı günü Kahire’de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.Görüşmede ana gündem maddeleri şu şekildeydi:Kaynaklar, üç ülkenin Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın kesintisiz ulaştırılması konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Toplantının, 'bölgedeki gerilimi düşürme ve ikinci aşama geçişini somut adımlarla hayata geçirme' hedefiyle yapıldığı belirtildi.Türkiye, Mısır ve Katar’ın Gazze dosyasında yakın koordinasyon içinde olduğu, son aylarda bu üç başkent arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin devam ettiği de kaydedildi.

