Hande Erçel: Rus yapımcılardan film teklifi bekliyorum
Oyuncu Hande Erçel, Rus sinemacılardan bugüne kadar bir rol teklifi almadığını, ancak böyle bir fırsatı memnuniyetle değerlendireceğini söyledi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel, son filmi ‘İki Dünya, Bir Dilek’in Rusya'daki vizyon öncesinde Moskova'da düzenlenen gala etkinliğine katıldı. Film, 27 Kasım’da Rusya genelinde gösterime girecek.Filmin galasında Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Erçel, Rus yapımcılardan henüz bir teklif almadığını belirterek, "Yılın başında da Moskova’ya gelmiştim, tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Şimdiye kadar bu yönde bir teklif almadım ama bu tür teklifleri elbette çok isterim" ifadelerini kullandı.Erçel, Ocak ayında yine Moskova’da ‘Rüzgara Bırak’ adlı filmi tanıtmıştı.Özellikle ‘Sen Çal Kapımı’ dizisiyle Rusya’da büyük bir popülarite kazanan Erçel, eylül ayında Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘en güzel aktris’ seçilmişti. Bu sonuç, çevrim içi sinema platformu KION ile medya takip şirketi Medialogy’nin ortak araştırmasıyla belirlenmişti.
