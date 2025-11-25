https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/gazeteci-mustafa-hos-ilk-kez-anlatti-emekli-ogretmen-abdullah-coskun-cinayetinde-gorgu-taniginin-1101262020.html
Gazeteci Mustafa Hoş ilk kez anlattı: Emekli öğretmen Abdullah Coşkun cinayetinde görgü tanığının ifadesi
Gazeteci Mustafa Hoş ilk kez anlattı: Emekli öğretmen Abdullah Coşkun cinayetinde görgü tanığının ifadesi
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Mustafa Hoş, hafta içi her gün yayınlanan Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümünde, Giresun'da emekli öğretmeni darp... 25.11.2025
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
Gazeteci Mustafa Hoş, soruşturma kapsamındaki son bilgileri aktarırken, gündemden öne çıkan konular hakkındaki yorumlarını dile getirdi.Gazeteci Hoş, şunları söyledi:
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Mustafa Hoş, hafta içi her gün yayınlanan Yol Arkadaşı programının bugünkü bölümünde, Giresun’da emekli öğretmeni darp ederek katleden İlhan İhtiyaroğlu hakkındaki son gelişmeleri anlattı.
Gazeteci Mustafa Hoş, soruşturma kapsamındaki son bilgileri aktarırken, gündemden öne çıkan konular hakkındaki yorumlarını dile getirdi.
Gazeteci Hoş, şunları söyledi:
Bir görgü tanığıyla konuştum. İlk kez de burada anlatıyorum. Tam kazanın olduğu bölgede bir kadın çığlığı üzerine olay yerine baktım, balkondaydım. Öğretmenin arabasından çıkarıldığı anı gördüm. Çıkarıldıktan sonra bir kavga vardı ama öyle kavga değil sadece bir kişi diğerine vuruyordu. Dediği kişi kim: İlhan İhtiyaroğlu. ‘Öğretmene acımazsızca vurdu, ayırmaya gelen insanlara da saldırmaya kalkıştı’ diyor. Öğretmen yerdeyken bile saldırmaya çalışmış. Bizim elde ettiğimiz görüntülerde de bunlar var. Tüm bunlarla birlikte oluşturulan şey şu: Net görgü tanıkları ve video kayıtları var, savcının ellerinde de var. Tüm bu olaylar bile sanki şüpheli hale getirilmeye çalışılıyor. Ortada bir darp hali yokmuş gibi bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Abdullah Coşkun’un nasıl öldüğüne ilişkin soruşturma ve dava sürecini ayrıntılı olarak takip etmeye devam edeceğiz.