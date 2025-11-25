https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/en-yuksek-donanma-potansiyeline-sahip-ulkeler-hangileri-1101283185.html
En yüksek donanma potansiyeline sahip ülkeler hangileri?
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünyanın en güçlü 100 donanmasını sıraladığı listede Rusya'ya 3. sırada... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101282675_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71cb2dc36d2b23a54dc3b62b47e3f30f.png
Enstitüde geliştirilen Donanma Gücü Endeksi sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor. Dünyanın en güçlü donanmalarının sıralandığı liste ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101282675_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7036c0eea01a6a1f4cec2c12e97b423f.png
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünyanın en güçlü 100 donanmasını sıraladığı listede Rusya'ya 3. sırada, Türkiye'ye ise 24. sırada yer verdi.
Enstitüde geliştirilen Donanma Gücü Endeksi sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor.
Dünyanın en güçlü donanmalarının sıralandığı liste ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.