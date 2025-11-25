Türkiye
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
En yüksek donanma potansiyeline sahip ülkeler hangileri?
Enstitüde geliştirilen Donanma Gücü Endeksi sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor. Dünyanın en güçlü donanmalarının sıralandığı liste ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
En yüksek donanma potansiyeline sahip ülkeler hangileri?

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünyanın en güçlü 100 donanmasını sıraladığı listede Rusya'ya 3. sırada, Türkiye'ye ise 24. sırada yer verdi.
Enstitüde geliştirilen Donanma Gücü Endeksi sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor.
Dünyanın en güçlü donanmalarının sıralandığı liste ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
