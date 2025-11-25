https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/en-yuksek-donanma-potansiyeline-sahip-ulkeler-hangileri-1101283185.html

En yüksek donanma potansiyeline sahip ülkeler hangileri?

Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünyanın en güçlü 100 donanmasını sıraladığı listede Rusya'ya 3. sırada... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101282675_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71cb2dc36d2b23a54dc3b62b47e3f30f.png

Enstitüde geliştirilen Donanma Gücü Endeksi sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor. Dünyanın en güçlü donanmalarının sıralandığı liste ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

