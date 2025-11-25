https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/elektrik-desteginde-yeni-donem-yillik-4-bin-kwh-uzeri-tuketime-yuksek-tarife-uygulamasi-geliyor-1101274112.html
Elektrik desteğinde yeni dönem: Yıllık 4 Bin kWh üzeri tüketime yüksek tarife uygulaması geliyor
2025-11-25T14:21+0300
2025-11-25T14:21+0300
2025-11-25T14:44+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
elektrik
elektrik faturası
Yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı genelinde toplam 4 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri, 2026 yılı boyunca devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu abonelerin faturaları, “son kaynak tedarik tarifesi” üzerinden daha yüksek bedelle düzenlenecek. Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırın 4 bin kilovatsaate düşürülmesiyle, aylık ortalama 333 kilovatsaatin üzerine çıkan haneler destek kapsamı dışında kalacak.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında elektrik devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme hakkında konuştu.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
2025
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan
14:21 25.11.2025 (güncellendi: 14:44 25.11.2025)
Elektrik devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati, yaklaşık 984 lirayı aşan abonelere, elektrik dağıtım şirketleri bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.
Yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı genelinde toplam 4 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri, 2026 yılı boyunca devlet desteğinden yararlanamayacak.
Bu abonelerin faturaları, “son kaynak tedarik tarifesi” üzerinden daha yüksek bedelle düzenlenecek. Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırın 4 bin kilovatsaate düşürülmesiyle, aylık ortalama 333 kilovatsaatin üzerine çıkan haneler destek kapsamı dışında kalacak.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında elektrik devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Elektrik faturalarıyla ilgili önemli bir değişiklik var. Bugüne kadar faturalar geldiğinde, ‘Normalde faturanız bu kadar ama devlet desteğiyle şu kadar ödüyorsunuz’ şeklinde bir sistem uygulanıyordu. Şimdi elektrikle kademeli destek sistemi değişiyor. Yıllık tüketim 4 bin kilovatsaatin üzerine çıktığında, ki bu yaklaşık 2,5 milyon abone demek, 1 Ocak itibarıyla devlet desteği dışında kalacaksınız.
Bu şu anlama geliyor: 2025 yılı boyunca tüketiminiz 4 bin kilovatsaat sınırını aşarsa, 2026 yılında son kaynak tedarik tarifesi üzerinden, daha yüksek ücretli bir tarife ile faturalandırılacaksınız.
Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
Aslında devlet desteği dışına çıkan aboneler için faturalar daha da yükselecek. Buna karşılık bazı yerler ve gruplar bu kapsamın dışında tutuluyor. Camiler, cemevleri ve dernekler, köy içme suyu abonelikleri, şehit aileleri ve malul gazi/muharip gaziler, AFAD’ın geçici barınma merkezleri ile diyaliz, solunum cihazı gibi yaşam desteğine bağlı cihaz kullanan aboneler bu yeni uygulamadan muaf tutuluyor. Onlar için destek mekanizması devam edecek.