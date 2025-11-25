Elektrik desteğinde yeni dönem: Yıllık 4 Bin kWh üzeri tüketime yüksek tarife uygulaması geliyor

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli bir değişiklik var. Bugüne kadar faturalar geldiğinde, ‘Normalde faturanız bu kadar ama devlet desteğiyle şu kadar ödüyorsunuz’ şeklinde bir sistem uygulanıyordu. Şimdi elektrikle kademeli destek sistemi değişiyor. Yıllık tüketim 4 bin kilovatsaatin üzerine çıktığında, ki bu yaklaşık 2,5 milyon abone demek, 1 Ocak itibarıyla devlet desteği dışında kalacaksınız.

Bu şu anlama geliyor: 2025 yılı boyunca tüketiminiz 4 bin kilovatsaat sınırını aşarsa, 2026 yılında son kaynak tedarik tarifesi üzerinden, daha yüksek ücretli bir tarife ile faturalandırılacaksınız.