Ceyhun Bozkurt anlattı: Bahçeli ne demek istedi?
Ceyhun Bozkurt anlattı: Bahçeli ne demek istedi?
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı söyleşinin yankılarını canlı yayında anlattı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, MHP lideri Bahçeli’nin "Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir" ifadelerini değerlendirdi.Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
13:55 25.11.2025
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı söyleşinin yankılarını canlı yayında anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, MHP lideri Bahçeli’nin "Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir" ifadelerini değerlendirdi.
Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
BDP’nin İmralı’ya ziyaretleri tartışılıyordu. O dönem de sorulmuştu ve Bahçeli ‘İmralı ile Silivri denk değil’ demişti. Peki neden 2013’te ‘denk değil’ dedikten sonra bugün ‘denktir’ diyor. Birkaç boyutu var. ‘Öcalan’ın ayağına gidiliyor’ denmesi biraz garip. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin bir cezaevinden bahsediyoruz, bir hükümlüden bahsediyoruz. Bu hükümlü dinlenebilir. HDP-BDP heyetlerinin geçmişte gitmesinin esas sorunu şuydu: Örgüte eylemsel bazda talimat veren bir pozisyondaydı. Öcalan süreçleri iyi analiz ediyor. Süreçlere göre konuşabilen pragmatist bir yapıdaki bir kişiden bahsediyoruz. Kimin güçlü olduğuna göre analizler yapabilen birisi. 10 senede Öcalan’da ne değişti? 10 sene önce Dolmabahçe’de meydan okurken 10 sene sonra ‘PKK ömrünü tamamlamıştır, başaramadık’ minvalinde bir cümle kurmuştur. 2013-2025 arasındaki farkı da analiz etmek gerekir. Sayın Bahçeli’nin 2013’te o cümleyi kurmasındaki ana neden şuydu: 2007’lerde başlayan kumpaslar sürecinde Silivri, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan vatanperverler vardı. Fethullahçı teröristler tarafından hedef alınan kumpaslarla mağdur olmuşlardı. İlker Başbuğ ya da diğer komutanlar İmralı ile denk değildi. Sayın Bahçeli onu kastediyordu. 1999’da adil yargılanan terör örgütü lideri pozisyonundaydı. 2015-2016’dan sonra kumpasların boşa düşürülmesiyle Silivri’ye artık 15 Temmuz’da Türkiye’ye saldıran militanların ve destekçilerinin girmeye başladığını görüyoruz. Sayın Bahçeli’nin o açıklaması eleştirilirken Ekrem İmamoğlu ile denkleştirilerek yapılıyordu. Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, FETÖ destekçilerini ziyaret ettiklerini biliyoruz. PKK yüzünden ölen şehit olan insanlarımız kıymetli, FETÖ saldırılarında ölen insanlarımız kıymetsiz mi? Orası ziyaret ediliyorsa neden PKK’nın lideri ziyaret edilmesin? Bahçeli’nin kastettiği aslıyda
