Barış Terkoğlu: Süreç başarıya ulaşmazsa bu yükün bir kısmının CHP tarafından taşınması hedefleniyor

Türkiye’de bu tür süreçler başladığında, hedef hep barış, kardeşlik, demokrasi gibi kavramlar üzerinden tarif ediliyor. Ancak işin içine yakından baktığınızda, çoğu zaman aktörlerin ve tarafların kendi siyasi çıkarları üzerinden hareket ettiğini görüyorsunuz. Öcalan kendi pozisyonunu ve arkasındaki hareketi güçlendirmeye, Erdoğan kendi iktidarını tahkim etmeye, MHP ise kendi siyasi hattını pekiştirmeye çalışıyor. Dışarıdan bakınca çelişki gibi görünen tablo, aslında herkesin kendi çıkarını gözettiği tutarlı bir siyasal düzenek üretiyor.

İlk İmralı sürecindeki tutanaklara baktığımızda, orada 62 kez CHP’den, 35 kez MHP’den bahsedildiğini görüyoruz. Bu bile tek başına CHP’nin süreçteki yerinin, sadece bir ‘yan aktör’ olarak değil, kurucu parti kimliği nedeniyle ‘garantör’ olarak tasarlandığını gösteriyor. Ben buna ‘garantörlük ve garnitürlük’ diyorum. Garantörlük şu: CHP bu ülkenin kurucu partisidir; Meclis’i kuran, Cumhuriyet’i kuran, laikliği ve sosyal hukuk devleti ilkesini anayasaya yerleştiren gelenektir. Yeni bir kurucu irade iddiasının, kurucu parti tarafından onaylanması, o süreci meşruiyet açısından tartışılmaz hale getirme isteğini yansıtıyor. Garnitürlük ise, sürecin siyasi riskinin tek bir iktidar partisinin üzerinde kalmaması, yükün paylaşılması arzusudur. Süreç başarıya ulaşmazsa ya da toplumsal tepki büyürse, bu yükün bir kısmının da CHP tarafından taşınması hedefleniyor.