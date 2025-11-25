https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/baris-terkoglu--surec-basariya-ulasmazsa-bu-yukun-bir-kisminin-da-chp-tarafindan-tasinmasi-1101272846.html
Barış Terkoğlu: Süreç başarıya ulaşmazsa bu yükün bir kısmının CHP tarafından taşınması hedefleniyor
Barış Terkoğlu: Süreç başarıya ulaşmazsa bu yükün bir kısmının CHP tarafından taşınması hedefleniyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açılım süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı'ya gitme kararına ilişkin, "İmralı'nın dinlenmesi gerekiyordu, bir şart olarak ortaya konuldu. Öcalan'ın kendi örgütü de bir şart olarak ortaya koydu ve bu konu bugüne kadar geldi. Aslında aylar önce gidilmeliydi" demiş, "Mutlaka ve mutlaka bu sürecin içinde CHP olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
13:54 25.11.2025 (güncellendi: 14:00 25.11.2025)
Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. Terkoğlu, açılım süreci, İmralı görüşmeleri ve CHP’nin bu süreçteki konumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açılım süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı’ya gitme kararına ilişkin, “İmralı'nın dinlenmesi gerekiyordu, bir şart olarak ortaya konuldu. Öcalan'ın kendi örgütü de bir şart olarak ortaya koydu ve bu konu bugüne kadar geldi. Aslında aylar önce gidilmeliydi” demiş, “Mutlaka ve mutlaka bu sürecin içinde CHP olmalı” ifadelerini kullanmıştı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Yazı-Yorum programında açılım süreci, İmralı görüşmeleri ve CHP’nin bu süreçteki konumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Terkoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye’de bu tür süreçler başladığında, hedef hep barış, kardeşlik, demokrasi gibi kavramlar üzerinden tarif ediliyor. Ancak işin içine yakından baktığınızda, çoğu zaman aktörlerin ve tarafların kendi siyasi çıkarları üzerinden hareket ettiğini görüyorsunuz. Öcalan kendi pozisyonunu ve arkasındaki hareketi güçlendirmeye, Erdoğan kendi iktidarını tahkim etmeye, MHP ise kendi siyasi hattını pekiştirmeye çalışıyor. Dışarıdan bakınca çelişki gibi görünen tablo, aslında herkesin kendi çıkarını gözettiği tutarlı bir siyasal düzenek üretiyor.
İlk İmralı sürecindeki tutanaklara baktığımızda, orada 62 kez CHP’den, 35 kez MHP’den bahsedildiğini görüyoruz. Bu bile tek başına CHP’nin süreçteki yerinin, sadece bir ‘yan aktör’ olarak değil, kurucu parti kimliği nedeniyle ‘garantör’ olarak tasarlandığını gösteriyor. Ben buna ‘garantörlük ve garnitürlük’ diyorum. Garantörlük şu: CHP bu ülkenin kurucu partisidir; Meclis’i kuran, Cumhuriyet’i kuran, laikliği ve sosyal hukuk devleti ilkesini anayasaya yerleştiren gelenektir. Yeni bir kurucu irade iddiasının, kurucu parti tarafından onaylanması, o süreci meşruiyet açısından tartışılmaz hale getirme isteğini yansıtıyor. Garnitürlük ise, sürecin siyasi riskinin tek bir iktidar partisinin üzerinde kalmaması, yükün paylaşılması arzusudur. Süreç başarıya ulaşmazsa ya da toplumsal tepki büyürse, bu yükün bir kısmının da CHP tarafından taşınması hedefleniyor.
Terkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
İlk çözüm sürecinde masada oturan aktörlere baktığımızda, bir tarafta Öcalan, bir tarafta dönemin legal partisinin temsilcileri, diğer tarafta ise Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildiği söylenen, çoğu istihbarat kökenli kamu görevlileri vardı. Orada konuşulanlardan biri şuydu: ‘CHP bu sürecin içine nasıl sokulur?’ Deniyordu ki, CHP daha önce bu konunun Meclis’te konuşulması için bir araştırma önergesi verdi. Eğer biz o önergeyi gündeme alır, ‘Buyurun, sizin talep ettiğiniz komisyonu kuruyoruz’ dersek, CHP sürecin parçası olmak zorunda kalır. Komisyona girerse siyaseten yükü paylaşacak, girmezse ‘kendi önergesini bile reddeden parti’ konumuna düşecek. Tutanaklarda geçen ‘rezil etmek’ ifadesi tam da bunu anlatıyor; yani CHP’yi ya sürecin içine çekmek ya da çekilmezse itibarsız bırakmak üzerine kurulu bir siyasi mühendislikten söz ediyoruz. Bugün yeniden gündeme gelen İmralı komisyonu ve ‘Öcalan’ı dinleyelim’ ısrarını bu yüzden sadece ‘bir kişiyi dinleme’ meselesi olarak görmüyorum. Burada esas olan, devletin Öcalan’ı resmen muhatap alıp almadığıdır. Şu ana kadar hep ‘devlet görüşüyor mu, görüşmüyor mu’ tartışmasını kulislerden takip ettik ama resmi bir muhataplık kurulmamıştı. Meclis’te temsil edilen partilerden oluşan bir komisyonun İmralı’ya gitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Öcalan’ı resmi muhatap olarak kabul etmesi anlamına gelir. Nitekim bugün Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan muhataptır’ sözleri de bu çerçevede okunmalı. Bu, sürecin ilk aşamasıdır. Arkadan gelecek başlıklar için bir başlangıç noktasıdır. Bu yüzden, CHP’nin komisyona katılıp katılmaması, sadece taktik bir tercih değil, sürecin meşruiyet zemininin nasıl kurulacağına dair stratejik bir konu olarak karşımızda duruyor.