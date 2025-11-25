https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abdde-tuketici-guveni-kasimda-sert-dustu-amerikalilar-mali-zorluk-bekliyor-1101285753.html

ABD’de tüketici güveni Kasım’da sert düştü: Amerikalılar mali zorluk bekliyor

ABD'de tüketici güveni Kasım'da sert düştü: Amerikalılar mali zorluk bekliyor

25.11.2025

ABD’de tüketici güveni, Amerikalıların ekonomiye dair olumsuz işaretler görmesiyle Kasım ayında sert şekilde düştü.The Conference Board’un açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi Ekim’deki 95.5 seviyesinden 88.7’ye geriledi. Endeksin kısa vadeli ekonomik beklentileri ölçen alt göstergesi ise 63.2 seviyesine inerek, resesyon sinyali veren 80 eşik değerinin oldukça altına düştü. Bu, endeksin üst üste 10. ay 80’in altında kaldığı anlamına geliyor.The Conference Board baş ekonomisti Dana Peterson, “Tüketici güveni Kasım’da nisan ayından bu yana ikinci en düşük seviyeye geriledi ve birkaç ay boyunca yatay seyrettikten sonra düşüş yaşadı” dedi.Verilere göre, Amerikalılar ekonomiye karamsar bakıyor. İşsizlik oranı tarihsel olarak düşük kalsa da, Eylül ayında Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fiyatlar 2022’deki yüksek enflasyona kıyasla daha yavaş artarken, harcamalar güçlü seyrediyor. Ancak bu harcamaların büyük kısmı yüksek gelirli tüketiciler tarafından yapılıyor.Anket sonuçları, tüketicilerin en çok fiyatlar ve enflasyon, ticaret politikaları ve siyaset konularına odaklandığını gösteriyor. Mevcut iş koşulları açısından ise yalnızca yüzde 1’i durumun “iyi” olduğunu belirtirken, “bol iş imkanı” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 6’ya geriledi.Tüketicilerin gelecek yıl için enflasyon beklentisi yükselerek medyan yüzde 4.8’e çıktı. Mevcut mali durum değerlendirmeleri ise Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ekonominin resesyonda olduğunu düşünenlerin oranı artarken, gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünenler azaldı.Peterson, “Tüketiciler, altı ay sonra iş koşulları ve gelir artışı beklentileri konusunda karamsar. Gelecek dönemde işgücü piyasası ve hane halkı gelirine dair beklentiler dramatik şekilde düştü” ifadelerini kullandı.

