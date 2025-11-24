‘Yapay zekâdaki balon söylemi, Çin’in yükselişiyle tetiklenen bir Batı refleksi’

“Önce balonu açıklamak lazım. Balon dediğimiz şey nasıldır? Avuç içi kadar bir şeydir. Onun içine yeterince hava verdiğinizde olduğu yerden çok daha fazla büyür. Ama büyürken de hassaslaşır. En ufak bir darbede patlar ve elimizdeki her şeyden oluruz. Bunu bir ön hatırlatma olarak vermek istedim. Balon deyince aslında insanlar şunu kast ediyorlar; ‘2000'li yılların balonu gibi mi?’ deyince belki 2000'li yılları hatırlamak lazım. 2000'li yılların başında internet çıktığı zaman internetle ilgili her şeyin fiyatı çok artmıştı. ‘İnternet iileride inanılmaz güzel yerlere gelecek. O yüzden de internetle ilgili firmaların hepsine yatırım yapalım’ dediler. O yatırım yaptı, bu yatırım yaptı ve olması gereken fiyatların çok ötesine geçti. Mesela bir internet haber sitesinin 100 bin tane takipçisi var. ‘Her 100 bin takipçiden herkes adam başı 20 dolar kazansa bu şirketin değeri 2 milyon dolardır’ dediler. Ama öyle bir şey olmayacağı, herkesten 20 dolar kazanamayacakları çok açıktı. O zamanlar internet balonu böyle patladı.

Şimdi yapay zeka geldiğimizde, yapay zeka da şöyle bir şey var; daha doğru dürüst kullanılmaya başlanmadı. Daha ne kadar verimli, ne kadar değil tam olarak bilinmiyor. Yani bize çok güzel veriler veriyor; ‘İleride şunu yapacaksın, ileride bu olacak’ gibi… Sağlıktan, hukuktan, eğitimden, ekonomiye kadar her yere bir dokunma potansiyeli var. Şimdi insanlar öncesinde bu potansiyeli değerlendirmek istediler. Yani mesela yapay zeka balonu dediğimiz şeyi oluşturan şeyler nedir? Mesela Nvidia diye bir şirket var. Nvidia, yapay zekanın çiplerini üreten bir şirket. Çipleri artık dünyada kapış kapış satılıyor. Bu arada çip dediğim şeyin tanesi 20 bin dolarla 100 bin dolar arasında değişiyor. Bir bilgisayarın, mesela yapay zeka soruncusunun içinde bunlardan 20 tane koyuluyor. Bu gibi durumlar var. Yani inanılmaz paralardan bahsediliyor. O yüzden Nvidia’nın hisseleri borsada aldı yürüdü. Ama öyle bir yere geldik ki, gerçekten şirket kazanmadığı ve belki de doğru dürüst kazanamayacağı paraları orada değerlemeye başladı. Yıllık 1 milyar dolar değer üreten şirketin değerinin 1 trilyon dolar olmasını kimse açıklayamıyor. Bu tamamen iyi niyetlerle açıklanıyor. Ama kimse de bunlar çıkamıyor. Çünkü değeri her gün artıyor. Hiç düşer gibi olmadı. Bir kere Çin bir duyuru yaptığında bir düşer gibi oldu, sonra hemen toparlandı. Mesela yapay zeka balonu tartışmaları çıktı. Bir anda hisseler sallanır gibi oldu; Nvidia CEO’su da çıktı ve ‘Neresi balon? Aslanlar gibi gidiyor’ dedi, hisseler tekrar yukarılara çıktı. Şimdi dolayısıyla 2000’lerle bunu kıyaslamak çok doğru olmayabilir. Çünkü internetin gideceği yer belliydi ama yapay zekanın nereye kadar gidebileceğini henüz kimse tam olarak saptayamıyor. Ortada böyle bir veri yok. Ama şimdi balonu balon yapan şeyler, onun içine üflenen para da Amerikan ekonomisinden geliyor. İnsanlar hayalleri satın alıyorlar. Ama hayal kurmayı sağlayacağımız kadar veri yok elimizde. Uyumak için, rüya görmek için önce bir yatmak lazım değil mi? Ama biz daha yatmaya bile başlamadık. O yüzden de gördüğümüz rüyalar çok saçma.”