Türkiye'de öğretmen maaşları OECD sıralamasında alt sıralardalar

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye’de öğretmenlerin maaşları ve alım güçleri tartışma konusu. 2003’te 3.1 asgari ücret alan öğretmenler 2025’te 3 asgari ücretten daha az kazanıyor. Birçok maaş artışının gerisinde kalmış durumdalar ve OECD sıralamasında da alt sıralardalar. 2003 yılında oran 3.1’di, 2025 yılında 2.77 kat olmuş.

2023 yılının başında bu oran 2’nin bile altındaydı. Son 10 yılda öğretmen maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 204.6 olarak gerçekleşmiş. Bu oran memur maaş artışından, polislere yapılan artıştan ve asgari ücret artışından düşük.

OECD verilerine göre Türkiye’de ilkokul öğretmenlerinin maaşları 33 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Mesleğe yeni başlayan öğretmen ile deneyimli öğretmen arasındaki maaş farkı yalnızca yüzde 9; OECD ortalaması ise yüzde 64-65 seviyesinde. 2003’te bir öğretmen maaşıyla 38 gram altın alınabilirken bugün yaklaşık 11 gram altın alınabiliyor.