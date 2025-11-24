https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/turkiyede-ogretmen-maaslari-oecd-siralamasinda-alt-siralardalar-1101240604.html
Türkiye'de öğretmen maaşları OECD sıralamasında alt sıralardalar
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Türkiye’de öğretmen maaşları ve alım gücü tartışmaları yeniden gündeme geldi. 2003 yılında 3,1 asgari ücret alan... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de öğretmen maaşları OECD sıralamasında alt sıralardalar
13:42 24.11.2025 (güncellendi: 13:46 24.11.2025)
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Türkiye’de öğretmen maaşları ve alım gücü tartışmaları yeniden gündeme geldi. 2003 yılında 3,1 asgari ücret alan öğretmenler, 2025 itibarıyla 3 asgari ücretin altında gelir elde ediyor. OECD verileri de Türkiye’nin öğretmen maaşlarında alt sıralarda yer aldığını gösteriyor.
Son 10 yıldaki zam oranı, polis, memur ve asgari ücret artışlarının gerisinde kaldı. Öğretmenlerin alım gücündeki düşüş dikkat çekiyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında öğretmen maaşları ve alım gücündeki düşüşü değerlendirdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye’de öğretmenlerin maaşları ve alım güçleri tartışma konusu. 2003’te 3.1 asgari ücret alan öğretmenler 2025’te 3 asgari ücretten daha az kazanıyor. Birçok maaş artışının gerisinde kalmış durumdalar ve OECD sıralamasında da alt sıralardalar. 2003 yılında oran 3.1’di, 2025 yılında 2.77 kat olmuş.
2023 yılının başında bu oran 2’nin bile altındaydı. Son 10 yılda öğretmen maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 204.6 olarak gerçekleşmiş. Bu oran memur maaş artışından, polislere yapılan artıştan ve asgari ücret artışından düşük.
OECD verilerine göre Türkiye’de ilkokul öğretmenlerinin maaşları 33 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Mesleğe yeni başlayan öğretmen ile deneyimli öğretmen arasındaki maaş farkı yalnızca yüzde 9; OECD ortalaması ise yüzde 64-65 seviyesinde. 2003’te bir öğretmen maaşıyla 38 gram altın alınabilirken bugün yaklaşık 11 gram altın alınabiliyor.
Aslan, öğretmenlerin ekonomik kaygılar içinde çalışmasının eğitim kalitesine etkisine de dikkat çekerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Kredi kartını, kirayı, borcu düşünmemesi lazım ki sınıfta dersi en iyi şekilde anlatsın. Ekonomik kaygılarla boğuşan bir öğretmenden nasıl verim beklenir?