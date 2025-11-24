TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yeni operasyon sinyali: Teknik direktör, menajer, sağlık çalışanı dahil herkese bakılacak
11:31 24.11.2025 (güncellendi: 12:13 24.11.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
© Saffet Azak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’daki basın toplantısında bahis ve şike soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Temizlik yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacak; teknik direktör, menajer, sağlık çalışanı, tercüman ve tüm futbol paydaşları sisteme dahil edilecek” diyerek kulüplere çağrı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında bahis soruşturması, şike iddiaları ve Türk futbolundaki genel kriz ortamına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda devam eden süreci “deprem” olarak nitelendirirken, temizliğin yalnızca hakemler üzerinden değil, futbolun tüm unsurlarını kapsayacak şekilde genişletileceğini vurguladı.
'Kulüpler kendi temizliklerini kendileri yapsın'
Hacıosmanoğlu, konuşmasının başında kulüplere güçlü bir çağrıda bulundu:
“Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışına atılması lazım. Kulüp başkanları çağrımı dikkate alıp kendi temizliklerini kendileri yaparsa iyi olur.”
TFF Başkanı, temizliğin yalnızca hakemlerle sınırlı olmayacağını belirterek futbolun tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Teknik heyet, menajerler ve sağlık ekipleri de soruşturmada
'Sırada teknik direktörler, menajerler ve malzemeciler var'
Hacıosmanoğlu, soruşturmanın kapsamının genişlediğini şu sözlerle açıkladı:
“Biz temizliğe hakemlerle başladık. Futbolculara sıra gelince iş sulandırılmaya başlandı.
Bu hafta teknik direktör, tercüman, malzemeci, sağlık çalışanı, menajer, temsilci ve gözlemcilere ilişkin bilgiler de bakanlıktan gelecek.”
TFF Başkanı, kulüplerden tam destek beklediğini ve sürecin “dünyanın imrenerek izlediği bir hareket” olduğunu söyledi.
'Türk futbolunda tiyatro izlemek istemiyoruz'
Hacıosmanoğlu, tribünlerden yöneticilere kadar herkesin adil bir oyun istediğini vurguladı:
“Hiç kimse sahada tiyatro izlemek istemiyor. Taraftar parasını harcıyor, emek veriyor. Sonuçların sahada kazanıldığı dürüst, adil ve eşit bir Türk futbolu istiyoruz.”
Başkan, yaşanan krizi “futbolda deprem” olarak nitelendirerek ligdeki takım sayılarının da bu süreçte gözden geçirilebileceğini ifade etti.
'Devletten gelen bilgiyle hareket ediyoruz'
'Kim suçsuzsa bunu kanıtlar'
Hacıosmanoğlu, eleştirilere karşılık vererek sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı:
“Bize bilgiler devletten ve Hukuk Kurulu’na geliyor.
Makul şüphe varsa dosya yargıya intikal etmek zorunda.
PFDK ilk yargı mercii, ardından isteyen Tahkim Kurulu’na başvurabilir.
Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder.”
'Bu yolculuğa bilinçli çıktık'
TFF Başkanı, sürecin en başından beri risklerin farkında olduklarını belirtti:
“Bu kutsal görev, bireylerin ya da kurumların menfaat alanı değildir.
Temiz bir Türk futbolu için yola çıktık.
Zarar görecek kulüpler ve kişiler olacağını bilerek hareket ediyoruz.”
