https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/tff-baskani-haciosmanoglundan-yeni-operasyon-sinyali-teknik-direktor-menajer-saglik-calisani-dahil-1101233239.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yeni operasyon sinyali: Teknik direktör, menajer, sağlık çalışanı dahil herkese bakılacak

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yeni operasyon sinyali: Teknik direktör, menajer, sağlık çalışanı dahil herkese bakılacak

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’daki basın toplantısında bahis ve şike soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Temizlik yalnızca... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T11:31+0300

2025-11-24T11:31+0300

2025-11-24T12:13+0300

riva

i̇brahim hacıosmanoğlu

haberler

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

tahkim kurulu

başkan

kulüp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79c7d6b993d0aa891699d884d77f2221.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında bahis soruşturması, şike iddiaları ve Türk futbolundaki genel kriz ortamına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda devam eden süreci “deprem” olarak nitelendirirken, temizliğin yalnızca hakemler üzerinden değil, futbolun tüm unsurlarını kapsayacak şekilde genişletileceğini vurguladı.'Kulüpler kendi temizliklerini kendileri yapsın'Hacıosmanoğlu, konuşmasının başında kulüplere güçlü bir çağrıda bulundu:“Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışına atılması lazım. Kulüp başkanları çağrımı dikkate alıp kendi temizliklerini kendileri yaparsa iyi olur.”TFF Başkanı, temizliğin yalnızca hakemlerle sınırlı olmayacağını belirterek futbolun tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.Teknik heyet, menajerler ve sağlık ekipleri de soruşturmada'Sırada teknik direktörler, menajerler ve malzemeciler var'Hacıosmanoğlu, soruşturmanın kapsamının genişlediğini şu sözlerle açıkladı:TFF Başkanı, kulüplerden tam destek beklediğini ve sürecin “dünyanın imrenerek izlediği bir hareket” olduğunu söyledi.'Türk futbolunda tiyatro izlemek istemiyoruz'Hacıosmanoğlu, tribünlerden yöneticilere kadar herkesin adil bir oyun istediğini vurguladı:Başkan, yaşanan krizi “futbolda deprem” olarak nitelendirerek ligdeki takım sayılarının da bu süreçte gözden geçirilebileceğini ifade etti.'Devletten gelen bilgiyle hareket ediyoruz''Kim suçsuzsa bunu kanıtlar'Hacıosmanoğlu, eleştirilere karşılık vererek sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı:'Bu yolculuğa bilinçli çıktık'TFF Başkanı, sürecin en başından beri risklerin farkında olduklarını belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/sergen-yalcin-oyuncularin-mac-kazanma-aliskanligi-olmayinca-guven-sorunu-oldugu-gercek-1101227546.html

riva

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

riva, i̇brahim hacıosmanoğlu, haberler, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, başkan, kulüp