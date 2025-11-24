Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Kore ile kan kardeşi olduk
19:10 24.11.2025 (güncellendi: 19:28 24.11.2025)
© Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee
© Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ı ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasında "kan kardeşliği" olduğunu söylerken, Myung ise "Türkiye'de Kore dizileri, Kore'de Türk yemekleri yayılıyor. Kanla başlayan ilişkimiz giderek güçleniyor" dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir.
Uzun yıllardan sonra Güney Kore’den cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret ile daha da pekiştirdiğimize inanıyorum.
Bildiğiniz gibi Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk.
Türkiye olarak binlerce km uzaklıktaki topraklara 23 bin Mehmetçik gönderdik. Merhum şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti, yarın Ankara’da Kore’de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi Güney Kore ile diplomatik ilişkileri 1957’de başlattık. 2012’de ise stratejik ortaklık tesis ettik.
Yapay zeka ve inovasyon alanlarında iki ülke arasında ciddi bir potansiyel bulunuyor.
Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere bir anlaşma imzalandı.
'İstanbul süreci başta, tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz'
Suriye, Gazze ve Ukrayna’nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışacağımızı düşünüyoruz.
Gazze’deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur.
Bu çerçevede henüz bu yönde adım atmamız tüm dost ülkelerden Filistin devletini tanımalarını bekliyoruz.
Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve diplomatik çözüm konusundaki tutumumuz hiç değişmedi.
Türkiye olarak İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı tamamen yürütecek tüm diplomatik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz.
Lee: İşbirlikleri memnuniyet verici
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise konuşmasında şunları söyledi:
Sıcak misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye halkına en içten teşekkürlerimi sunarım.
Kore savaşı sırasında, Türkiye’nin Kore ile henüz diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen kanla kulunan ilişkimiz diplomasinin tesis edilmesi için güçlü bir temel oluşturmuştu.
Her iki ülkenin savunma sanayii alanında daha güçlü konuma gelmeye çalıştığı bu dönemde ortak işbirliklerimizi sürdürmek konusunda kararlıyız.
Sinop Nükleer Santral projesinde de iki hükümetin gerekli işbirliğini göstermesi konusunda mutabık kaldık.
Biyoteknoloji alanında Türkiye’nin kan plazması projesine Koreli şirketin katılımından memnuniyet duyuyoruz.
'Türkiye'de Kore dizileri yayılıyor'
Türkiye'de Kore dizileri yayılmaktadır, Kore'de de Türk yemekleri furyası artıyor.
İki ülke arasındaki turist sayısı istikrarlı olarak artıyor. Karşılıklı insan temaslarını değerlendirdik.
Görüşmelerimiz vesilesiyle kanla kurulan dostluğumuzun her geçen gün güçleneceğini teyit ettik.