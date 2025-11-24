https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/malatyada-losemi-hastasi-cocuklar-balonlarla-mutluluklarini-paylasti-1101252485.html

Malatya’da lösemi hastası çocuklar, balonlarla mutluluklarını paylaştı

Malatya’da lösemi hastası çocuklar, balonlarla mutluluklarını paylaştı

Sputnik Türkiye

Malatya'da tedavileri tamamlanan 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız, mutluluklarını hastane önünde balon uçurarak kutladı... 24.11.2025

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi önüne ellerinde balonlarla gelen yüzlerce kişi, lösemiyi yenen 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız için destek verdi.Asmin Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek büyüyünce doktor olup diğer çocukları iyileştirmek istediğini söyledi. Eymen’in annesi Elif Balandız ise, sosyal medyadan duyurdukları balon etkinliğinin bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediklerini belirtti.Katılımcılar da bu anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve diğer hasta çocukların da iyileşme sevincini tatmasını dilediklerini ifade etti.

