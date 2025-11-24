Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/malatyada-losemi-hastasi-cocuklar-balonlarla-mutluluklarini-paylasti-1101252485.html
Malatya’da lösemi hastası çocuklar, balonlarla mutluluklarını paylaştı
Malatya’da lösemi hastası çocuklar, balonlarla mutluluklarını paylaştı
Malatya'da tedavileri tamamlanan 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız, mutluluklarını hastane önünde balon uçurarak kutladı... 24.11.2025
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi önüne ellerinde balonlarla gelen yüzlerce kişi, lösemiyi yenen 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız için destek verdi.Asmin Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek büyüyünce doktor olup diğer çocukları iyileştirmek istediğini söyledi. Eymen’in annesi Elif Balandız ise, sosyal medyadan duyurdukları balon etkinliğinin bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediklerini belirtti.Katılımcılar da bu anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve diğer hasta çocukların da iyileşme sevincini tatmasını dilediklerini ifade etti.
Malatya’da lösemi hastası çocuklar, balonlarla mutluluklarını paylaştı

21:45 24.11.2025
Malatya’da tedavileri tamamlanan 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız, mutluluklarını hastane önünde balon uçurarak kutladı. Çocukların aileleri, bu isteği sosyal medyadan duyurmuş ve herkesi etkinliğe davet etmişti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi önüne ellerinde balonlarla gelen yüzlerce kişi, lösemiyi yenen 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2.5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız için destek verdi.
Asmin Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek büyüyünce doktor olup diğer çocukları iyileştirmek istediğini söyledi. Eymen’in annesi Elif Balandız ise, sosyal medyadan duyurdukları balon etkinliğinin bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediklerini belirtti.
Katılımcılar da bu anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve diğer hasta çocukların da iyileşme sevincini tatmasını dilediklerini ifade etti.
