Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/gazeteci-osman-nuri-cerit-anlatti-dsp-lideri-ocalani-ecevit-yakaladi-diyerek-hayir-oyu-verdi-1101232572.html
Gazeteci Osman Nuri Cerit anlattı: DSP lideri; ‘Öcalan’ı Ecevit yakaladı’ diyerek hayır oyu verdi
Gazeteci Osman Nuri Cerit anlattı: DSP lideri; ‘Öcalan’ı Ecevit yakaladı’ diyerek hayır oyu verdi
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
ceyhun bozkurt
abdullah güler
i̇mralı
mhp
ak parti
chp
radyo sputnik
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.Cerit şu ifadeleri kullandı:
i̇mralı
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, abdullah güler, i̇mralı, mhp, ak parti, chp, radyo sputnik
10:49 24.11.2025
bölgenin kalbi
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.
Cerit şu ifadeleri kullandı:
Şu konuşulmaya başlanmıştı. Komisyondan bir heyetin İmralı’ya gidip gitmeyeceği, İmralı’ya gidecek heyetin alacağı mesajların nasıl bir etkisi olacağı yönünde tartışmalar yapılmaya başlanmıştı. Salı günkü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli, mutlaka komisyondan bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerektiğini söylemiş, gitmemesi durumunda kendisinin İmralı’ya gideceğini açıklamıştı. Bunu üzerine Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında Erdoğan’ın konuşması sonrasında Erdoğan’a soruldu ancak gazeteciler yanıt alamadı. AK Partili komisyonda yer alan üyeler bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Abdullah Güler, komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda bir oylama yapması halinde ‘evet’ oyu vereceklerini açıkladı. CHP’nin rengi belli olmamıştı. CHP, İmralı’ya gitmeyeceğini söyledi. DEM Parti gideceğini ilan etmişti. Yeni Yol grubu destek verdi. Hayır oyu verenler dikkat çekici. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. Kendisi yaptığı konuşmada DSP’nin Öcalan’ı yakalayarak getirdiğini, 25 yıl önce yapılan sorguda her şeyi anlattığını ifade etti. Bir diğer hayır oyu veren ise Zekeriya Yapıcı oldu. Kürt siyaseti konusunda söylemleri olan partiydi. İmralı’ya 5 kişilik bir heyet gidecek. AK Parti, Dem Parti, MHP ve Yeni Yol’dan üyeler olacak. CHP üye vermeyecek ama komisyon çalışmalarında yer almayı sürdürecek.
