Gazeteci Osman Nuri Cerit anlattı: DSP lideri; ‘Öcalan’ı Ecevit yakaladı’ diyerek hayır oyu verdi

Şu konuşulmaya başlanmıştı. Komisyondan bir heyetin İmralı’ya gidip gitmeyeceği, İmralı’ya gidecek heyetin alacağı mesajların nasıl bir etkisi olacağı yönünde tartışmalar yapılmaya başlanmıştı. Salı günkü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli, mutlaka komisyondan bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerektiğini söylemiş, gitmemesi durumunda kendisinin İmralı’ya gideceğini açıklamıştı. Bunu üzerine Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında Erdoğan’ın konuşması sonrasında Erdoğan’a soruldu ancak gazeteciler yanıt alamadı. AK Partili komisyonda yer alan üyeler bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Abdullah Güler, komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda bir oylama yapması halinde ‘evet’ oyu vereceklerini açıkladı. CHP’nin rengi belli olmamıştı. CHP, İmralı’ya gitmeyeceğini söyledi. DEM Parti gideceğini ilan etmişti. Yeni Yol grubu destek verdi. Hayır oyu verenler dikkat çekici. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. Kendisi yaptığı konuşmada DSP’nin Öcalan’ı yakalayarak getirdiğini, 25 yıl önce yapılan sorguda her şeyi anlattığını ifade etti. Bir diğer hayır oyu veren ise Zekeriya Yapıcı oldu. Kürt siyaseti konusunda söylemleri olan partiydi. İmralı’ya 5 kişilik bir heyet gidecek. AK Parti, Dem Parti, MHP ve Yeni Yol’dan üyeler olacak. CHP üye vermeyecek ama komisyon çalışmalarında yer almayı sürdürecek.