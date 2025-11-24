Türkiye
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: 'Koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: 'Koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş'
Erdoğan, CHP'nin İmralı ziyaretine katılmamasına ilişkin "Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından... 24.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı. CHP ise ziyarete katılmayacağını açıklamıştı. Erdoğan konunun sorulması üzerine CHP hakkında yorum yapmadı, süreci değerlendirdi:CHP'nin İmralı kararı'Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş'
Erdoğan, CHP'nin İmralı ziyaretine katılmamasına ilişkin "Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 'Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı. CHP ise ziyarete katılmayacağını açıklamıştı. Erdoğan konunun sorulması üzerine CHP hakkında yorum yapmadı, süreci değerlendirdi:

CHP'nin İmralı kararı

Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

'Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş'

Malum belediyeler milletin biz yöneticilere emanetidir. Tıpkı oturduğumuz koltuklar, bulunduğumuz makamlar gibi millete aittir. Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir. Milletin bir kuruşunu dahi, kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Değerli arkadaşlar, şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki; bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir.
