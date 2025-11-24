https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ebeveynlerin-ekran-suresi-cocuklardan-fazla-1101244956.html
Ebeveynlerin ekran süresi çocuklardan fazla
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu tekno-sosyolog Prof. Dr. Altan Kar oldu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, çocuklarda artan ekran bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Teknolojik Adaptasyon Projesi’ni (SETAP) başlattı. İlk aşamada çocuklara yönelik atölyelerin düzenlendiği projenin ikinci ayağında, ebeveynlere yönelik seminerler düzenlendi. Konuyla ilgili konuşan tekno-sosyolog Prof. Dr. Altan Kar, “Ekran dengesini, yani online ve offline hayatın dengelenmesini hedefliyoruz. Yasaklamaktan çok yönlendirmeyi esas alıyoruz. Çocukluğun ekran karşısında heba edilmesine seyirci kalmamak, online yerine fiziksel aktivitelerin, aileyle yapılabilecek etkinliklerin, parklarda oynanabilecek oyunların teşvik edilmesini amaçlıyoruz” dedi.Kar, şöyle anlattı:‘Ekran sadece çocukları değil hepimizi zehirliyor’
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, çocuklarda artan ekran bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Teknolojik Adaptasyon Projesi’ni (SETAP) başlattı. İlk aşamada çocuklara yönelik atölyelerin düzenlendiği projenin ikinci ayağında, ebeveynlere yönelik seminerler düzenlendi. Konuyla ilgili konuşan tekno-sosyolog Prof. Dr. Altan Kar, “Ekran dengesini, yani online ve offline hayatın dengelenmesini hedefliyoruz. Yasaklamaktan çok yönlendirmeyi esas alıyoruz. Çocukluğun ekran karşısında heba edilmesine seyirci kalmamak, online yerine fiziksel aktivitelerin, aileyle yapılabilecek etkinliklerin, parklarda oynanabilecek oyunların teşvik edilmesini amaçlıyoruz” dedi.
“2020 ve öncesinde doğanlara ekrana doğanlar deniyor. O kuşak gerçekten mama sandalyesinde bir şeyler izleyerek yemek yemeye başladı. Ama o ekranda geçirilen zamana bağımlılık artıyor. Bu durum özellikle pandemide çok ciddi problemler ortaya çıkardı. Çocukların günlük hayat rutinlerine ekran çok hızlı entegre oldu ve sonrasında ekran süreleri 4-5 saatlere çıktı.”
‘Ekran sadece çocukları değil hepimizi zehirliyor’
“Oyun oynamak çocuğu hem duygusal, hem zihinsel hem de bilişsel olarak geliştiren bir şey. Çocukların sosyalleştiği ve çok yönlü bir konu. O nedenle biz oyun atölyeleri yaptık. Amaçlarımızdan biri onları düzenli ve rutin bir aktiviteye yöneltmekti. Ama ebeveynlerin ekran süresi çocuklarınkinden daha fazla. Atölyeler yapmaya başladık ve velilere yönelik de farkındalık seminerleri düzenledik. Onuncu haftaya gelindiğinde gerçekten öğrenciler arasında rutin aktivitelere başlayanlar çok fazla oldu. Çocuklar ekranı bırakınca sıkıldıklarını söylüyorlar. Kız ve erkek çocuklar farklı yerlerden ekrana bağımlı oluyor. Ekran sadece çocukları değil hepimizi zehirliyor.”