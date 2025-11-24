Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-bugun-hangi-branslarda-ogretmen-atanacak-1101231819.html
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün: Hangi branşlarda kaç öğretmen atanacak?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün: Hangi branşlarda kaç öğretmen atanacak?
24.11.2025
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün: Hangi branşlarda kaç öğretmen atanacak?

10:44 24.11.2025
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, bugün yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak.
Bakanlık, öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşımla öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları yürütmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının norm kadrolarının belirlenmesinde mevcut öğretmen ihtiyacını analiz ediyor, öğretmenlerin alanlara göre ihtiyaç durumlarını izliyor ve atama planlamalarını gerçekleştiriyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Bakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.
Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

Öğretmen atamaları hangi branşlarda olacak

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar,
sınıf öğretmenliği (4 bin 378),
özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87),
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802),
okul öncesi öğretmenliği (1321) ve
İngilizce öğretmenliği (757) oldu.
Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.
Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

İhtiyaç analizi yapılıyor

Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor
Alperen Şengün ve öğretmeni - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
YAŞAM
Alperen Şengün'ü ilkokul öğretmenleri anlattı: 'O zamanlarda bile benden uzundu, sürekli şut atardı'
10:27
