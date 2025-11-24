https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-bugun-hangi-branslarda-ogretmen-atanacak-1101231819.html

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün: Hangi branşlarda kaç öğretmen atanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün: Hangi branşlarda kaç öğretmen atanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, bugün yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T10:44+0300

2025-11-24T10:44+0300

2025-11-24T10:44+0300

türki̇ye

öğretmen

öğretmen atamaları

sözleşmeli öğretmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101231990_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a2c49e7797265be96dced4c77bbe622.jpg

Bakanlık, öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşımla öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları yürütmeye devam ediyor.Bu kapsamda, eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının norm kadrolarının belirlenmesinde mevcut öğretmen ihtiyacını analiz ediyor, öğretmenlerin alanlara göre ihtiyaç durumlarını izliyor ve atama planlamalarını gerçekleştiriyor.15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacakBakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.Öğretmen atamaları hangi branşlarda olacakAtamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandıResmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.İhtiyaç analizi yapılıyorÖğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/alperen-sengunu-ilkokul-ogretmenleri-anlatti-o-zamanlarda-bile-benden-uzundu-surekli-sut-atardi-1101230662.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmenler günü, öğretmenler günü kutlu olsun, öğretmen atamaları, öğretmen atamaları saat kaçta, öğretmen atamaları ne zaman, 15 bin öğretmen ataması, hangi branşlarda öğretmen ataması