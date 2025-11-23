https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/transfer-kulisi-fenerbahce-hollandali-genc-oyuncunun-pesinde-1101214347.html

Transfer kulisi: Fenerbahçe Hollandalı genç oyuncunun peşinde

Transfer kulisi: Fenerbahçe Hollandalı genç oyuncunun peşinde

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, ligde dikkat çeken bir takımın... 23.11.2025

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla Süper Lig’de forma giyen Anthony Musaba’yı gündemine aldı.Samsunspor’un kanat forveti Musaba’nın, sezon başında Sheffield Wednesday’den bedelsiz olarak transfer edildiği ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği belirtiliyor. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun hızı ve fizik gücüyle Tedesco’nun ilgisini çektiği, İtalyan çalıştırıcının ise “Şartlarına bakalım” diyerek yönetime rapor sunduğu ileri sürüldü.Fenerbahçe yönetiminin, Musaba için bir maliyet araştırması başlattığı ve futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon euro olduğu hatırlatılıyor. İddialara göre sarı-lacivertli kurmaylar, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için şartların uygun olması halinde ocak ayında resmi adım atabilir.Transfer sürecinde önce Samsunspor yönetiminin ikna edilmesi, ardından Musaba ile masaya oturulması planlanıyor. Her iki ayağını da kullanabilen Hollandalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.

