Transfer kulisi: Fenerbahçe Hollandalı genç oyuncunun peşinde
Transfer kulisi: Fenerbahçe Hollandalı genç oyuncunun peşinde
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, ligde dikkat çeken bir takımın... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla Süper Lig’de forma giyen Anthony Musaba’yı gündemine aldı.Samsunspor’un kanat forveti Musaba’nın, sezon başında Sheffield Wednesday’den bedelsiz olarak transfer edildiği ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği belirtiliyor. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun hızı ve fizik gücüyle Tedesco’nun ilgisini çektiği, İtalyan çalıştırıcının ise “Şartlarına bakalım” diyerek yönetime rapor sunduğu ileri sürüldü.Fenerbahçe yönetiminin, Musaba için bir maliyet araştırması başlattığı ve futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon euro olduğu hatırlatılıyor. İddialara göre sarı-lacivertli kurmaylar, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için şartların uygun olması halinde ocak ayında resmi adım atabilir.Transfer sürecinde önce Samsunspor yönetiminin ikna edilmesi, ardından Musaba ile masaya oturulması planlanıyor. Her iki ayağını da kullanabilen Hollandalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.
Transfer kulisi: Fenerbahçe Hollandalı genç oyuncunun peşinde

11:20 23.11.2025
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, ligde dikkat çeken bir takımın yükselen yıldızını kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Transfer için düğmeye basıldığı belirtilirken, hamlenin detayları merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla Süper Lig'de forma giyen Anthony Musaba'yı gündemine aldı.
Samsunspor'un kanat forveti Musaba'nın, sezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz olarak transfer edildiği ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği belirtiliyor. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun hızı ve fizik gücüyle Tedesco'nun ilgisini çektiği, İtalyan çalıştırıcının ise "Şartlarına bakalım" diyerek yönetime rapor sunduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin, Musaba için bir maliyet araştırması başlattığı ve futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon euro olduğu hatırlatılıyor. İddialara göre sarı-lacivertli kurmaylar, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için şartların uygun olması halinde ocak ayında resmi adım atabilir.
Transfer sürecinde önce Samsunspor yönetiminin ikna edilmesi, ardından Musaba ile masaya oturulması planlanıyor. Her iki ayağını da kullanabilen Hollandalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.
