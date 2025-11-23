https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/islam-memis-uyardi-alanlar-zarar-etti-edecekler-de-1101223556.html
İslam Memiş uyardı: 'Alanlar zarar etti, edecekler de'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselen fiyatlar sonrası yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, güncel fiyatlardan altın ve gümüş...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından takipçilerine toplu yanıt verdi.Memiş, “Ben 4 bin dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam; benim paramla pahalı. Bu benim kararım, benim taktiğim. Kendine güvenen varsa alsın, parası çok olan alsın” dedi.Gram altın ve gram gümüşte yüksek seviyelerden alım yapanların zarar ettiğini belirten Memiş, “5 bin 750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti, edecek de. Bu da onların kararı. Kimse kimsenin karına ortak değil” ifadelerini kullandı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından takipçilerine toplu yanıt verdi.
Memiş, “Ben 4 bin dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam; benim paramla pahalı. Bu benim kararım, benim taktiğim. Kendine güvenen varsa alsın, parası çok olan alsın” dedi.
Gram altın ve gram gümüşte yüksek seviyelerden alım yapanların zarar ettiğini belirten Memiş, “5 bin 750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti, edecek de. Bu da onların kararı. Kimse kimsenin karına ortak değil” ifadelerini kullandı.