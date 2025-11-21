https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/sgk-uzmani-melis-elmen-bir-yilda-82-cocuk-calisirken-oldu-1101190804.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Bir yılda 82 çocuk çalışırken öldü
SGK Uzmanı Melis Elmen: Bir yılda 82 çocuk çalışırken öldü
21.11.2025
Okulda olması gereken binlerce çocuk maddi sıkıntılar nedeniyle çalışıyor. Bu da iş kazalarını ve ölümleri getiriyor. İSİG’e göre son 12 yılda 814, son 11 ayda 82 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, çocuk işçi ölümlerini gündeme getirdi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, Türkiye’deki çocuk işçi ölümlerini değerlendirdi.
Okulda olması gereken binlerce çocuk maddi sıkıntılar nedeniyle çalışıyor. Bu da iş kazalarını ve ölümleri getiriyor. İSİG’e göre son 12 yılda 814, son 11 ayda 82 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, çocuk işçi ölümlerini gündeme getirdi.
“Dünyada her çocuk korunabilmeyi, sevgi görmeyi, eğitim almayı hak ederken ne yazık ki özellikle ülkemizde çocuk işçi ölümleri, çocuk istismarları, erken yaşta hayata katılmak zorunda kalan çocuklar gündeme geliyor. Çocukları korumak bizim borcumuz. Özellikle SGK açısından denetlenme talep ederek çocuk işçiliğine hayır diyorum. Çocuk bir duvarın üzerine yıkılıp yıkılmayacağını göremeyebilir. Çocuklarımızı koruyacak ekiplerin çok daha aktif şekilde mahallelerde görev yapması gerekiyor. İSİG Meclisi’ne göre Türkiye’de 2024 eylül ve 2025 ağustos arası çalışan 82 çocuk ölmüş. Bu çocukların 11’i 14 yaş altında. Yani tamamen çalışmaları yasak. İşverenler bir yetişkin yerine iki çocuğu daha ucuza çalıştırmayı tercih ediyor. Bu durum anne babaya destek olmak şeklinde meşrulaştırılamaz. Bu ülkede çocukların eğitimde kalması sağlanmalı. 11 yaşında çocuk neyin iş eğitimini almış olabilir? Etrafınızda böyle kişiler varsa şikayet edin.”