SGK Uzmanı Melis Elmen: Bir yılda 82 çocuk çalışırken öldü

“Dünyada her çocuk korunabilmeyi, sevgi görmeyi, eğitim almayı hak ederken ne yazık ki özellikle ülkemizde çocuk işçi ölümleri, çocuk istismarları, erken yaşta hayata katılmak zorunda kalan çocuklar gündeme geliyor. Çocukları korumak bizim borcumuz. Özellikle SGK açısından denetlenme talep ederek çocuk işçiliğine hayır diyorum. Çocuk bir duvarın üzerine yıkılıp yıkılmayacağını göremeyebilir. Çocuklarımızı koruyacak ekiplerin çok daha aktif şekilde mahallelerde görev yapması gerekiyor. İSİG Meclisi’ne göre Türkiye’de 2024 eylül ve 2025 ağustos arası çalışan 82 çocuk ölmüş. Bu çocukların 11’i 14 yaş altında. Yani tamamen çalışmaları yasak. İşverenler bir yetişkin yerine iki çocuğu daha ucuza çalıştırmayı tercih ediyor. Bu durum anne babaya destek olmak şeklinde meşrulaştırılamaz. Bu ülkede çocukların eğitimde kalması sağlanmalı. 11 yaşında çocuk neyin iş eğitimini almış olabilir? Etrafınızda böyle kişiler varsa şikayet edin.”