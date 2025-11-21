https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/lubnandaki-mermi-parcalari-muzesi-savasin-parcalarindan-baris-mesaji-1101164838.html

Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı

Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı

Sputnik Türkiye

Lübnan'ın Remhal kasabasında sıra dışı bir müze bulunuyor. Burada tablolar, fotoğraflar veya eski el yazmaları bulamazsınız. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T14:39+0300

2025-11-21T14:39+0300

2025-11-21T14:39+0300

vi̇deo

ortadoğu

lübnan

i̇srail

müze

multi̇medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101185250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a4f8aec9a8e8b7261b21a6b3eb50acbc.jpg

Burası, savaşın acısını yansıtan heykellere dönüştürülmüş mermi parçalarının sergilendiği bir müze. Sputnik, bu parçaları savaş kalıntısı olmaktan çıkarıp barış mesajına dönüştüren müze kurucusu Charles Nassar ve ziyaretçileriyle konuştu.

lübnan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı Sputnik Türkiye Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı 2025-11-21T14:39+0300 true PT3M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, ortadoğu, lübnan, i̇srail, müze