Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı

Lübnan'ın Remhal kasabasında sıra dışı bir müze bulunuyor. Burada tablolar, fotoğraflar veya eski el yazmaları bulamazsınız. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Burası, savaşın acısını yansıtan heykellere dönüştürülmüş mermi parçalarının sergilendiği bir müze. Sputnik, bu parçaları savaş kalıntısı olmaktan çıkarıp barış mesajına dönüştüren müze kurucusu Charles Nassar ve ziyaretçileriyle konuştu.
