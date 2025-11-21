Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/lubnandaki-mermi-parcalari-muzesi-savasin-parcalarindan-baris-mesaji-1101164838.html
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın Remhal kasabasında sıra dışı bir müze bulunuyor. Burada tablolar, fotoğraflar veya eski el yazmaları bulamazsınız. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T14:39+0300
2025-11-21T14:39+0300
vi̇deo
ortadoğu
lübnan
i̇srail
müze
multi̇medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101185250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a4f8aec9a8e8b7261b21a6b3eb50acbc.jpg
Burası, savaşın acısını yansıtan heykellere dönüştürülmüş mermi parçalarının sergilendiği bir müze. Sputnik, bu parçaları savaş kalıntısı olmaktan çıkarıp barış mesajına dönüştüren müze kurucusu Charles Nassar ve ziyaretçileriyle konuştu.
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
2025-11-21T14:39+0300
true
PT3M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101185250_89:0:1226:853_1920x0_80_0_0_c4de8e2ffd8fdf22893f25e6e28efe27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, ortadoğu, lübnan, i̇srail, müze
vi̇deo, ortadoğu, lübnan, i̇srail, müze

Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı

14:39 21.11.2025
© SputnikLübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Lübnan'ın Remhal kasabasında sıra dışı bir müze bulunuyor. Burada tablolar, fotoğraflar veya eski el yazmaları bulamazsınız.
© Sputnik
Burası, savaşın acısını yansıtan heykellere dönüştürülmüş mermi parçalarının sergilendiği bir müze. Sputnik, bu parçaları savaş kalıntısı olmaktan çıkarıp barış mesajına dönüştüren müze kurucusu Charles Nassar ve ziyaretçileriyle konuştu.
© SputnikLübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
© Sputnik
© SputnikLübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
Lübnan'daki Mermi Parçaları Müzesi: Savaşın parçalarından barış mesajı
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала