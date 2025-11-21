Jeoloji Mühendisi Perinçek ‘289 yılı geçti’ diyerek riskli yerleri sıraladı: Buralarda her an büyük deprem olabilir

”Sındırgı’daki yaşayanlar TOKİ binaları civarındaki evleri kiralasınlar, satın alsınlar. Eğer yeni bina yapacaklarsa TOKİ binalarının doğusuna doğru bir alandaki binalara taşınsınlar. Halkın bir denetimi olacağı için alüvyon, çürük zeminde yapılan binalara kimse yaklaşmayacaktır. Bu binaları yapanlar da tercihlerini sağlam zemine taşıyacaklardır.

Bu sadece Sındırgı için değil. Örneğin; Adapazarı, Bolu, İstanbul’un bazı kesimleri, Düzce, Erzincan, Bingöl… bunlar ovalarda kurulmuş ve ovaların hemen kenarında faylar var. Bu kentlerin faylardan uzak yerlere taşınması lazım ve çürük zemine değil, sağlam zemine taşınması lazım.

Alüvyondan uzaklaşacağız, binalarımızı sağlam zemine yapacağız. TOKİ’lerin çoğu böyle yerlerde ve TOKİ binalarının hiçbirinde çatlak dahi yok. Ama belediye binasında, kaymakamlık binasında çatlaklar var.”