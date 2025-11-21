https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/fugees-uyesi-pras-michele-obama-kampanyasina-yasa-disi-bagis-davasinda-14-yil-hapis-cezasi-1101175692.html
Fugees üyesi Pras Michel’e Obama kampanyasına 'yasa dışı bağış' davasında 14 yıl hapis cezası
Fugees üyesi Pras Michel’e Obama kampanyasına 'yasa dışı bağış' davasında 14 yıl hapis cezası
Fugees grubunun kurucu üyesi Pras Michel, 'yabancı kaynaklı fonları Barack Obama'nın 2012 seçim kampanyasına aktardığı' gerekçesiyle 10 ayrı suçtan mahkum... 21.11.2025
Grammy ödüllü rap sanatçısı ve Fugees grubunun kurucu üyelerinden Pras Michel, yabancı fonları yasa dışı yollarla dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012’deki seçim kampanyasına aktarmaktan hüküm giydiği davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.52 yaşındaki Michel, Nisan 2023’te Washington DC’de görülen davada komplo, kampanya finansmanına ilişkin çeşitli ihlallerin de bulunduğu toplam 10 suçtan suçlu bulunmuştu. Duruşmada aktör Leonardo DiCaprio ve eski Adalet Bakanı Jeff Sessions da tanık olarak ifade vermişti.ABD basınında yer alan haberlere göre savcılık makamı, federal ceza yönergelerinin Michel için ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirterek sanığın “maddi çıkar uğruna ülkesini riske attığını” savundu. Savunma avukatı Peter Zeidenberg ise 14 yıllık hapis cezasını “ağır ve orantısız” olarak nitelendirdi ve kararın temyize taşınacağını duyurdu. Davaya konu suçlamalar arasında Michel’in Malezyalı iş insanı Jho Low 120 milyon doların üzerinde para aldığı ve bu fonların bir kısmını aracı bağışçılar üzerinden Obama kampanyasına yönlendirdiği iddiaları yer aldı. Savcılık ayrıca Michel’in Low hakkındaki Adalet Bakanlığı soruşturmasını engellemeye çalıştığını, iki tanığı etkilemeye teşebbüs ettiğini ve yemin altında gerçeğe aykırı ifade verdiğini öne sürdü.“The Wolf of Wall Street” filminin başlıca finansörlerinden olan Jho Low hakkındaki suçlamaları reddediyor. Michel’in avukatları ise Low’un bu fonları siyasi bir kazanç elde etmek için değil, Obama ile fotoğraf çektirebilmek için sağladığını savundu.Michel, Fugees döneminde Lauryn Hill ve Wyclef Jean ile birlikte uluslararası başarı elde etmiş, grup iki Grammy kazanmış ve milyonlarca albüm satmıştı.
