Fırat Akfırat yanıtladı: Komisyonda tartışma mı var?
Fırat Akfırat yanıtladı: Komisyonda tartışma mı var?
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Terörsüz Türkiye komisyonu hakkında son bilgileri paylaştı. Komisyon ve Türkiye’deki gelişmelerin Suriye ile paralel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Akfırat, şu ifadeleri kullandı:Kanaatim çok ciddi bir tartışma olduğu doğrultusunda değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna yönelik bir kanaat oluşturulmak isteniyor. Bunun üzerinde bir tartışma, Terörsüz Türkiye adı verilen PKK’nın lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğrasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti var. Bunun olmasını istemeyenler var. TBMM’de oluşturulmuş bir komisyon var. Bu komisyona başka başka anlamlar yükleniyor. Objektif gözlemciler şimdiye kadar hiç konuşulmamış bir konu kalmadığı kanısındalar. Toplumun değişik kesimlerinden herkesin rahatlıkla konuştuğu bir ortam yaratıldığını söylüyorlar. Bu toplantılar ilerleme sağladı. Hepsinden önemlisi Türkiye’de ‘Kürt meselesi’ denilen olayın PKK terörünün ortadan kaldırılması başlı başına Türkiye’nin bütün yurttaşlarının ortak dileği. Bu mesele Suriye’deki gelişmelerle de paralel ilerliyor. Daha az etkiliyor ama Türkiye, Suriye’yi çok etkiliyor. SDG’ye alan açıldığı gibi bir değerlendirme var bence bunun tam tersi geçerli.
10:53 21.11.2025
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Terörsüz Türkiye komisyonu hakkında son bilgileri paylaştı. Komisyon ve Türkiye’deki gelişmelerin Suriye ile paralel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Akfırat, şu ifadeleri kullandı:
Kanaatim çok ciddi bir tartışma olduğu doğrultusunda değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna yönelik bir kanaat oluşturulmak isteniyor. Bunun üzerinde bir tartışma, Terörsüz Türkiye adı verilen PKK’nın lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğrasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti var. Bunun olmasını istemeyenler var. TBMM’de oluşturulmuş bir komisyon var. Bu komisyona başka başka anlamlar yükleniyor. Objektif gözlemciler şimdiye kadar hiç konuşulmamış bir konu kalmadığı kanısındalar. Toplumun değişik kesimlerinden herkesin rahatlıkla konuştuğu bir ortam yaratıldığını söylüyorlar. Bu toplantılar ilerleme sağladı. Hepsinden önemlisi Türkiye’de ‘Kürt meselesi’ denilen olayın PKK terörünün ortadan kaldırılması başlı başına Türkiye’nin bütün yurttaşlarının ortak dileği. Bu mesele Suriye’deki gelişmelerle de paralel ilerliyor. Daha az etkiliyor ama Türkiye, Suriye’yi çok etkiliyor. SDG’ye alan açıldığı gibi bir değerlendirme var bence bunun tam tersi geçerli.
