F-35’in rakibi olarak görülen Rus 5. nesil Su-75 Checkmate avcı uçağının teknik özellikleri neler?

Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Uluslararası Dubai Airshow Havacılık Fuarı'nda Sputnik’e yaptığı açıklamada... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Sukhoi Şirketi’nin geliştirdiği ve ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil tek motorlu hafif avcı uçağı Su-75 Checkmate’in prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde yüksek ilgi gören Su-75 Checkmate avcı uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Uluslararası Dubai Airshow Havacılık Fuarı'nda Sputnik’e yaptığı açıklamada, şirketin beşinci nesil hafif savaş uçağı Su-75 Checkmate'i Belarus ile ortak üretmeyi planladığını ifade etti.
Sukhoi Şirketi’nin geliştirdiği ve ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil tek motorlu hafif avcı uçağı Su-75 Checkmate’in prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.
Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde yüksek ilgi gören Su-75 Checkmate avcı uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.