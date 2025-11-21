Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Bu bütçeyle eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşılayamazsınız

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi görüşülecek ve burada bir oylama yapılarak onaylanacak. Biz de bakanlıktan Meclis’e yürümek istedik. Ama biz oraya bütün illerden birer temsilcimiz ile gelmişken kat kat fazla bir polis barikatıyla karşı karşıya kaldık. Yine sabırla kendimizi ifade ettik. Asıl müzakereyi bu barikatları kurduran yetkililere söyleyin dedik. Herhalde sizlerin çocukları için yürüyüş yapmak isteyen insanlara böyle bir barikatta ısrarcı olmazsınız dedik. Ama maalesef sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Yaralanan arkadaşlarımız oldu, hastaneye götürdük. Bize bu müdahaleyi yapanların çocukları için ve atanmadığı için polis olan arkadaşlarımızın mesleki onurları ve hakları için sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.”