Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Bu bütçeyle eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşılayamazsınız
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay oldu.
Eğitim-İş Sendikası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşmeleri devam eden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tepki ve eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Bakanlık önünden TBMM'ye kadar yürümek istedi. Polis, yürümek isteyen eğitimcilere ikinci kez müdahale etti.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, şöyle konuştu:
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi görüşülecek ve burada bir oylama yapılarak onaylanacak. Biz de bakanlıktan Meclis’e yürümek istedik. Ama biz oraya bütün illerden birer temsilcimiz ile gelmişken kat kat fazla bir polis barikatıyla karşı karşıya kaldık. Yine sabırla kendimizi ifade ettik. Asıl müzakereyi bu barikatları kurduran yetkililere söyleyin dedik. Herhalde sizlerin çocukları için yürüyüş yapmak isteyen insanlara böyle bir barikatta ısrarcı olmazsınız dedik. Ama maalesef sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Yaralanan arkadaşlarımız oldu, hastaneye götürdük. Bize bu müdahaleyi yapanların çocukları için ve atanmadığı için polis olan arkadaşlarımızın mesleki onurları ve hakları için sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.”
‘Bu bütçe eğitim için yeterli değil, yalan söylüyorlar’
“Bakanın da muhtemelen bilgisi dahilinde bize müdahale edilirken bakan Meclis’te sınıfların 24 kişilik olduğunu söylüyor. Benim çocuğum 45 kişilik sınıfta okuyor sayın bakan. Bu bütçeye baktığımızda siz yine 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştıracaksınız, seçimden önce söz verdiğiniz bir öğün ücretsiz yemek talebini yerine getirmeyeceksiniz. Bu bütçeye baktığımızda yine okullarda güvenlik sorunu olacak. Bu bütçeyle eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşılamayacaksınız. Spor lisesinde salon yok. Artık veliler veli toplantısına gitmek istemiyor çünkü velilerden para isteniyor. Bu kadar temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmış bir eğitim. Hala deprem bölgesinde konteynerde olan çocuklarımız var. Yalan söylüyorlar, bu bütçe eğitim için yeterli değildir. Bunu anlatmak için yapılacak bir yürüyüştü.”