CHP'li Bakan: Süreç iyi olursa Erdoğan’dan kötü olur komisyondan
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin komisyon kararını anlattıCHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan şunları söyledi:
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan şunları söyledi:
Yoğun bir gündü. Bugünkü 18. toplantıydı. Politik tavrımızı koymuş olduk. Bugün komisyonda bu iş İmralı’ya gidip gitmemeye indirgendi. Bu iş bu kadar basit değil bu bir demokrasi sorunu. Temel hata burada. Türkiye’de bu sorun çözülecekse demokrasiyle çözülecek. Dünyadaki hiçbir çatışma çözümünde parlamento terör örgütü lideriyle görüşmemiş. Bugün parlamentoyla eşit bir muhatap alıp İmralı’ya gidilmesi doğru değil ve çözüme de katkısı yok. Zaten Öcalan’la görüşenler var. Meclis’i göndermenin sadece sembolik anlamı olur. O da Öcalan’ı devletle eşitlemek olur. Bunu doğru bulmuyoruz. Silivri ile İmralı aynı şeyi ifade etmiyor. Herhangi bir cezaevindeki mahkumla Öcalan’ı aynı değerlendirmek yanlış olur. Bahçeli, Öcalan’ın sıradan bir mahkum olmadığını bilmiyor mu? Neden adada tutuluyor? İktidar bize istikamet gösteremez. İmralı’nın toplumsal maliyetini bizimle paylaşmak istiyorlar. Erdoğan sonuna kadar hiç ses çıkarmadı. Son toplantıda da ‘Komisyon gerekli sorumluluğu alır’ dedi. Yani iyi olur Erdoğan’dan kötü olur komisyondan. Sorumluluk almıyor. Mayın tarlasına önden Bahçeli ve MHP’yi sürdü, ‘patlarsa onlar patlasın’ diye.