TOBB verileri: Kapanan şirket sayısı yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
2025-11-21T13:45+0300
2025-11-21T13:45+0300
2025-11-21T13:48+0300
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ekim ayında kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 arttı; kooperatiflerde artış yüzde 19,1, gerçek kişi ticari işletmelerde ise yüzde 35,8 oldu. Yılın ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 artışla 23 bin 506’ya yükseldi.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerini aktardı:Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
13:45 21.11.2025 (güncellendi: 13:48 21.11.2025)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ekim ayında kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 arttı; kooperatiflerde artış yüzde 19,1, gerçek kişi ticari işletmelerde ise yüzde 35,8 oldu. Yılın ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 artışla 23 bin 506’ya yükseldi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerini aktardı:
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
TOBB verilerine baktığımızda 10 ayda 23 binden fazla şirketin kapandığını görüyoruz. Ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayısı istatistiklerinde kapanan şirketlerde yüzde 15’lik artış var. Kooperatiflerde yüzde 19,1, gerçek kişi ticari işletmelerde ise yüzde 35,8’lik bir yükseliş dikkat çekiyor. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’e düşmüş.
Kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,7 artarak 23 bin 506’ya çıkmış. 2025 Ocak–Ekim döneminde kurulan şirket sayısı 91 bin 488, aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 23 bin 506 olarak kaydedilmiş. Ekim ayında şirket kuruluşu aylık bazda yüzde 7,6 artarken kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 yükselmiş. Yani açılan şirket sayısı kapanandan daha az, hem de neredeyse yarı yarıya. Bir şirket kurulduğunda insanlar hayaller kuruyor. ‘Para kazanacağız, büyüyeceğiz, güzel işler yapacağız’ diyorlar. Birikimlerini koyuyorlar, birkaç ay zarar etmeyi göze alıyorlar. Ancak işler istediği gibi gitmeyince, özellikle ekonomik koşullarda sıkıntı yaşandığında, şirketler ayakta kalamıyor. Türkiye’de ne yazık ki bu tablo değişmiyor. Şirketler çatır çatır kapanıyor.