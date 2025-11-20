https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/nazi-liderlerinin-yargilandigi-nurnberg-mahkemesi-baslamasinin-80-yil-donumu-1101160744.html

Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi başlamasının 80. yıl dönümü

Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi başlamasının 80. yıl dönümü

Sputnik Türkiye

2. Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi'nin ilk duruşması 80 yıl önce bugün yapıldı.

20 Kasım 1945'te başlayan bu mahkeme bir yıl sürdü. Bu süre içinde toplam olarak 403 duruşma gerçekleştirildi ve 40 cilt tutanak tutuldu. Uluslararası hukukun temellerinin atıldığı bu mahkeme süreci ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in videosunda.

