Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/nazi-liderlerinin-yargilandigi-nurnberg-mahkemesi-baslamasinin-80-yil-donumu-1101160744.html
2. Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi'nin ilk duruşması 80 yıl önce bugün yapıldı.
20 Kasım 1945'te başlayan bu mahkeme bir yıl sürdü. Bu süre içinde toplam olarak 403 duruşma gerçekleştirildi ve 40 cilt tutanak tutuldu. Uluslararası hukukun temellerinin atıldığı bu mahkeme süreci ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in videosunda.
Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi başlamasının 80. yıl dönümü

18:16 20.11.2025
2. Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi'nin ilk duruşması 80 yıl önce bugün yapıldı.
20 Kasım 1945'te başlayan bu mahkeme bir yıl sürdü. Bu süre içinde toplam olarak 403 duruşma gerçekleştirildi ve 40 cilt tutanak tutuldu.
Uluslararası hukukun temellerinin atıldığı bu mahkeme süreci ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in videosunda.
